【未來戰士 Terminator】阿諾不只飾演機械人　竟還是MMA幕後功臣

阿諾唔止做戲健身叻，原來仲同MMA 有關？

現年72歲的 Arnold Schwarzenegger 出生於奧地利的塔爾，他早年在健美運動中奪獎無數，其後移居美國後更加入演藝界，成為荷里活其中一位具代表性人物。他的代表作有《Conan the Barbarian》（1982年）與續集《Conan the Destroyer》，還有以未來機械為主題的《未來戰士》系列。

但是大家又知不知道，原來這位知名演員跟MMA也有關係⋯⋯

▍擔任加州州長期間 力推MMA搏擊運動

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在2003年時，民主黨主政的加利福尼亞州發生州政府財政危機，因此民主黨籍的州長Gray Davis 面臨州民的彈劾公投。在這個時候，阿諾以共和黨人的身份參加競選。最後，阿諾贏得了48.7%的選票（約130萬張），擊敗對手成為第38任加州州長，於2003年11月17日上任。及後更成功連任，最後在2011年1月3日卸任。

自首屆UFC 在1993年舉行後，其「過分開放」的早期比賽方式備受批評，在1996年被美國國會議員John McCain 形容為「殘酷」及「暴力」的「人類鬥雞」，結果36個州份相繼立法禁止舉辦綜合格鬥賽事。美國MMA 發展陷入停滯不前的狀態。

及至2000年，加州競技委員會（California State Athletic Commission）一致投票通過了一系列法規，這些法規後來成為綜合格鬥的「統一規則」（Unified Rules）的基礎。在2001年，加州、佛羅里達州、、內華達州、新澤西州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州的體育監管機構和體育委員會都決定採用「統一規則」來規範MMA。但加州仍未讓MMA 變成「合法」。



而在阿諾出任州長期間，他亦大力支持MMA 運動發展。例如在2004年時，阿諾在自己的健身室"Arnold Schwarzenegger Fitness"舉行了"Arnold Martial Arts World Games"，包含12種武術工作坊及表演，另外還舉辦了巴西柔術比賽"Arnold World Gracie Submission Championship"。

在各方努力及時任州長阿諾的支持下，在過半數州份還未開放的情況中，加州最終於2006年把MMA 正式合法化。

▍巨星背後 其實是MMA 超級擁躉

除此之外，阿諾還是MMA 的超級粉絲，他不時親身前往MMA 比賽現場觀賽，他甚至經常會拜訪後台更衣室，在比賽前向拳手打氣或是向勝利者表示祝賀。阿諾與許多拳手建立深厚的友誼，例如前UFC輕量級和重量級冠軍 Daniel Cormier以及前UFC中量級冠軍Chris Weidman。



另外，他甚至出現在Conor McGregor 的電影”Conor McGregor: Notorious”中！

▍既然是MMA 愛好者 又怎可以不在電影中大打MMA

在阿諾的電影中，不時都會出現MMA式的打鬥場面。例如在2013年的美國動作驚悚片"The Last Stand"中，飾演主角警長的阿諾便在最終戰跟反派大打MMA。