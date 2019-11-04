【功夫傳奇IV】日本新陰流疋田劍術　讓能力發揮極致

日本古流武術眾多，當中以劍術和鑄劍工藝蜚聲遐邇。而古流劍術中，以念流、神道流和陰流至今仍然分枝甚廣，門派眾多。《功夫傳奇IV再闖武林》第三集，兩位主持喬靖夫和劉淑瑩(Kate)會到訪日本，學習新陰流疋田派古流劍術，亦會學習天道流薙刀術和武士茶道等其他日本古流武藝，並拜訪著名鍛劍師瞭解鑄劍工藝。 主持之一Kate與【武備志】分享是次拍攝點滴。

新陰流為陰流分支，新陰流源自日本戰國時代兵法家及劍豪上泉信綱(1508-1577?)。上泉信綱16歲起學習武術，後來曾隨陰流愛洲移香齋學習劍術，並創立新陰流，傳人有疋田景兼、柳生石舟齋、寶藏院胤榮等。

新陰流疋田派由日本戰國末年至江戶時代早期劍豪疋田景兼(1537-1605，尚待考證）所創。傳說疋田景兼為上泉信綱外甥，早年隨信綱學習劍術，並跟隨信綱生活，後來創立疋田陰流劍術和新陰疋田流槍術。

▍人與自然渾然一體

今集主持之一Kate，自小喜愛運動。投身職場後發覺疏於鍛煉，十年前開始學習劍道，鑽研後深感劍道不只單單是一門運動，還會修心習道，講究思考，結果一學十年，期間還代表香港參加兩屆劍道世界錦標賽。

學了十年劍道，Kate感到自己已到瓶頸，過往偏重於技巧。適逢有機會參加《功夫傳奇IV》拍攝，她希望藉這次武術尋根之旅，從中了解劍道在劍術時是怎樣打，探究戰場武術演變為運動後，中間轉變了怎麼？

「這次學習古流劍術最深刻是講究人和自然渾然一體。我們跟隨高無寶良老師，老師說這門劍術是「野武術」，要求我們從心出招，只要注重力道，不要死記爛背。日本人做事要求十分認真，一向給人印象一絲不苟，但不是不許錯，只是不死板的拘泥於招式。」

令Kate最深刻是學習步法。學習劍道時要求前掌踏步出力，腳根不觸地，好讓劍士隨時衝出去，但古流劍術卻要求腳根先行，令她十分不習慣。後來有機會到三重縣參加「劍祖祭」，要野外赤腳在山地演武，發覺這種步法在地勢不平下，會走得較穩而靈活。

「除了步法外，揮劍也是學問。劍道講究揮劍時劍尖要有力；但古流劍術卻講究平均和整體，一劍打出是要整個有力，不會刻意要求力量在劍尖。」

這種武術注重運用你周圍資源，以達到人和自然渾然一體，將自己能力發揮極致。

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▍身體鍛鍊外強調修心

除了技術訓練外，日本武術也十分注重武者心理狀態。

這集其中一站兩位主持要學習武家茶道。茶道為日本傳統文化重要一支，除了給墨客騷人陶冶性情外，武士也要學習茶道。

「武家茶道出現，源於很多武士在戰場上殺紅了眼，精神狀態容易陷入亢奮，這樣對身體不好，所以統治者規定他們要參與茶道。武家茶道希望武士從武術和靜心之間取平衡，而武家茶道特別會將武術招式和行走方法融入茶道中。」

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▍讓傳統發揚開去

Kate本職家庭治療師，這次旅程讓她在武術外，多了一番對修心的思考，從中了解自己的限制，學習如何融匯貫通。

「雖然只是短短幾天的拍攝，我們也只是對這門劍術學習淺嘗即止，但仍然感受到老師們很想把這劍術發揚開去的心情。相對劍道，劍術在日本是較少人學，劍術老師並不會硬推，但一旦見到有心人想學，便會傾囊相授，鼓勵人們學習，將這傳統武術發揚開去。」

《功夫傳奇IV》主持劉淑瑩曾代表香港參加兩次劍道世界錦標賽(香港01賴家俊_攝)