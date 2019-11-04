【UFC 244】Masvidal 擊敗對手贏「頭銜」　Diaz眼角受傷早有前科

Jorge Masvidal 在UFC 244中贏得了BMF 頭銜，但因為是醫生停止了比賽，兩位選手都有不滿。 而Nate Diaz總是眼角爆開，原來有跡可尋。

比賽

比賽一開始，Masvidal 就半開玩笑的衝前，貌似想用上場比賽KO掉Ben Asken 的飛膝，令Nate Diaz需要緊急回避：

這場比賽節奏明快，第一局開始時Masvidal在籠邊的幾下肘擊已把Nate Diaz 打得有點暈眩，更以一記高踢把Nate Diaz擊倒在地。但因為避免跟Nate Diaz打地戰，加上是五回合的比賽，所以Masvidal亦沒有過分追擊：

Nate Diaz在第二回合中施壓，但Masvidal 以右手直拳反擊，緊隨其後的中段踢使Diaz再次受傷。只是Diaz的持久力和回復能力是出了名的好，這使他能夠繼續比賽。

第三回合Masvidal 繼續攻勢，只是也未能解決Diaz，亦感覺到他的體力有所下降，或許Diaz 能依靠怪物般的體能在最後兩回合扳回局勢。

停上比賽

(GettyImages)

只是在第四回合開始前，場邊醫生就因為Nate Diaz眼角的割傷終止了比賽，而這個割傷在第一回合的初段已經出現。儘管Diaz 多次表明自己可以繼續打，但這改變不了醫生的決定。當裁判Dan Miragliotta 踏出鐵籠後，現場拳迷發出一陣陣的噓聲。

(GettyImages)

在巨石強森把BMF 腰帶贈與Jorge Masvidal 時，Masvidal表達了自己的不滿：

我現在告訴Nate，我發誓我們會再打一場！ Jorge Masvidal

Nate Diaz 也同樣失望：

我認為他們不會終止比賽。我才剛準備開始呢......他(Masvidal)完成需要做的事。 但是我會回來找你，混蛋。 讓我治好傷後，我們再來一場吧。 Nate Diaz

但按UFC及拳迷反應，大家都想Jorge Masvidal 下場挑戰冠軍，而不是重賽。

早有前科

大家有沒有發現，Nate Diaz經常爆眼角？ 由2007年開始，他已經常常血流披面，但就算如此他勝率還算不錯：

+ 7 + 6 + 5

會如此「有規律」，是因為疤痕組織(scar tissue)的強度比原先狀態下的皮膚弱，所以一再受傷就會愈容易弄破流血，這也是為什麼Nate Diaz總是血流披面的原因。