【RISE GIRLS POWER】日本全女班賽事　那須川天心之妹梨梨參戰

日本踢拳擊賽事RISE將在11月8日於新宿FACE舉行全女子賽事《RISE GIRLS POWER》，當晚大會除了七場賽事都是全女班外，當中幾位更是高中女子選手。

《RISE GIRLS POWER》的壓軸重頭戲會是RISE兩位女子冠軍紅絹和寺山日葵的47.5公斤級超級戰。寺山日葵(14戦11勝2敗1和)是現任49公斤級RISE QUEEN冠軍，而紅絹(57戦32勝19敗6和)則是現任46公斤級RISE QUEEN冠軍。兩人曾在2018年對壘，當時由寺山日葵在三回合後以判定獲勝。

現任46公斤級RISE QUEEN冠軍紅絹 (右)。相片來源：RISE官方圖片 https://bit.ly/34zrGBF

現任49公斤級RISE QUEEN冠軍寺山日葵(左)。相片來源：RISE官方圖片 https://bit.ly/2PNzfQN

今次大會的另一個焦點會是日本星級選手那須川天心之妹那須川梨梨 (17歲)出戰經驗豐富的百花(33戰18勝13敗2和)。那須川梨梨和百花在去年曾經碰頭，最後由百花以判定獲勝。

而除了那須川梨梨外，參賽的松谷綺、宮崎小雪和AKARI都同樣是高校生。

那須川梨梨 (右)。相片來源：RISE官方圖片 https://bit.ly/34zrGBF

今次在《RISE GIRLS POWER》出賽的選手雖然以日本選手為主，但在第三場賽事中，代表Team TEPPEN的村上悠佳將會出戰來自台灣的吳玉婷。

《RISE GIRLS POWER》大會陣容：

+ 4 + 3 + 2

RISE原名「REAL IMPACT SPORTS ENTERTAINMENT」簡稱R.I.S.E.，在2003年開始舉辦，於2009年的RISE 55中改稱RISE。RISE在2011年開設RISE QUEEN女子冠軍寶座，第一屆的RISE QUEEN由RENA奪得。日本著名踢拳擊選手那須川天心也是RISE的多料冠軍，包括初代RISE世界羽量級冠軍、第6代RISE雛量級冠軍及RISE WORLD SERIES 2019 -58kg級冠軍。