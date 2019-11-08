【拳擊】井上尚弥激戰Nonito Donaire　判定勝成WBSS雛量級冠軍

井上尚弥對上Nonito Donaire，可說是遇到了近年最嚴峻的考驗，但他仍以勝利者的姿態克服了。這次的勝利除了讓他成功守住了IBF腰帶，更同時贏取了WBA，以及WBSS的腰帶。而且著名拳擊推廣品牌Top Rank更與井上簽了合約，代表著2020年井上將會到美國作賽。
▍怪物遇上前所未有的困境
井上在第二回合曾以左勾拳把Nonito Donaire打至失衡，但在該回合尾段 Donaire 一個乾淨利落的左勾拳則把井上的右眼角打出了切口。
The punch that cut open Naoya Inoue#InoueDonaire pic.twitter.com/ykvmQsMRZi— MMA India (@MMAIndiaShow) November 7, 2019
在第8回合的交換中也再次打破傷口令井上流血：
Donaire catching Inoue with right hands! Blood pouring out of Inoue’s right eye. #boxing pic.twitter.com/GjGtE1LCYP— Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) November 7, 2019
這次我第一次有割傷的情況......從第二回合開始我就看到有重影，但我為自己感到高興和自豪，我相信自己的前途一片光明。
Nonito Donaire亦能在井上狂攻之時，找出反擊的空隙令井上停止攻勢：
Legend! One of the best moments In the midst of adversity Nonito Donaire loads up massive left hooks with dynamite and connects on Inoue to stop the momentum.#InoueDonaire pic.twitter.com/Eijdwy8ceN— Claudio A (@_ClaudiusA) November 7, 2019
▍怪物越過高場奮鬥取勝
雖然如此，但分數上以及打擊力上，井上都一直佔優。例如在第五回合這段攻勢，就把Donaire 打至Knock Down邊緣：
Inoue rocked Donaire in the 5th!! Donaire survives! #boxing pic.twitter.com/ArWNtviQLP— Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) November 7, 2019
第十一回合的身體打擊亦擊倒了Donaire ：
Naoya Inoue vs Nonito Dairon Down Scene! 🇯🇵#ThursdayMorning 🌄#ThursdayThoughts 💭#ThursdayMotivation 🏃♂️#WBSS 🌍#井上尚弥 #ノニト・ドネア 🥊#BREAKING ⚡️#IConfessImObsessedWith 🏅— Omar Ahmad 🎷 (@OmarA_007) November 7, 2019
People 🏃♀️
. pic.twitter.com/HnRUgSAamK
儘管如此，Donaire顯得無比的堅韌，井上亦認為這次是場硬仗：
Donaire讓我打得非常非常的艱難。我認為Donaire是真正的冠軍。他很強，但我這次獲勝利。我需要變得更強。
最後井上尚弥以117-109、116-111和114-113 獲得了一致判定勝，成為了IBF、WBA及WBSS淘汰賽的冠軍。
圖片來源：Getty Images
▍下一站美國
賽後宣布井上與著名拳擊推廣品牌Top Rank 簽了合約，將在ESPN平台作賽，下年將會先到美國打兩場比賽，而在年尾第三場則會回到老家日本。
能夠與Top Rank簽約並在ESPN上展示我的才華是我的榮幸......我期待2020年。我曾經在美國打過一次，而且我希望不久的將來多一次。
上一次井上在美國作賽已經是2017年，當時他在第六回合就KO(RTD)了當時的對手Antonio Nieves。