【拳擊】井上尚弥激戰Nonito Donaire　判定勝成WBSS雛量級冠軍

井上尚弥對上Nonito Donaire，可說是遇到了近年最嚴峻的考驗，但他仍以勝利者的姿態克服了。這次的勝利除了讓他成功守住了IBF腰帶，更同時贏取了WBA，以及WBSS的腰帶。而且著名拳擊推廣品牌Top Rank更與井上簽了合約，代表著2020年井上將會到美國作賽。

+ 18 + 17 + 16

▍怪物遇上前所未有的困境

井上在第二回合曾以左勾拳把Nonito Donaire打至失衡，但在該回合尾段 Donaire 一個乾淨利落的左勾拳則把井上的右眼角打出了切口。

The punch that cut open Naoya Inoue#InoueDonaire pic.twitter.com/ykvmQsMRZi — MMA India (@MMAIndiaShow) November 7, 2019

在第8回合的交換中也再次打破傷口令井上流血：

Donaire catching Inoue with right hands! Blood pouring out of Inoue’s right eye. #boxing pic.twitter.com/GjGtE1LCYP — Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) November 7, 2019

這次我第一次有割傷的情況......從第二回合開始我就看到有重影，但我為自己感到高興和自豪，我相信自己的前途一片光明。 — 井上尚弥

Nonito Donaire亦能在井上狂攻之時，找出反擊的空隙令井上停止攻勢：

Legend! One of the best moments In the midst of adversity Nonito Donaire loads up massive left hooks with dynamite and connects on Inoue to stop the momentum.#InoueDonaire pic.twitter.com/Eijdwy8ceN — Claudio A (@_ClaudiusA) November 7, 2019

▍怪物越過高場奮鬥取勝

雖然如此，但分數上以及打擊力上，井上都一直佔優。例如在第五回合這段攻勢，就把Donaire 打至Knock Down邊緣：

Inoue rocked Donaire in the 5th!! Donaire survives! #boxing pic.twitter.com/ArWNtviQLP — Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) November 7, 2019

第十一回合的身體打擊亦擊倒了Donaire ：

儘管如此，Donaire顯得無比的堅韌，井上亦認為這次是場硬仗：

Donaire讓我打得非常非常的艱難。我認為Donaire是真正的冠軍。他很強，但我這次獲勝利。我需要變得更強。 — 井上尚弥

最後井上尚弥以117-109、116-111和114-113 獲得了一致判定勝，成為了IBF、WBA及WBSS淘汰賽的冠軍。

圖片來源：Getty Images

▍下一站美國

賽後宣布井上與著名拳擊推廣品牌Top Rank 簽了合約，將在ESPN平台作賽，下年將會先到美國打兩場比賽，而在年尾第三場則會回到老家日本。

能夠與Top Rank簽約並在ESPN上展示我的才華是我的榮幸......我期待2020年。我曾經在美國打過一次，而且我希望不久的將來多一次。 — 井上尚弥

上一次井上在美國作賽已經是2017年，當時他在第六回合就KO(RTD)了當時的對手Antonio Nieves。