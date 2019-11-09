【名家】疋田景兼：新陰流分支「疋田陰流」　集合劍術槍術薙刀術

熟悉日本戰國史的讀者，必定會聽過「劍聖」上泉信綱「新陰流」及柳生宗嚴「柳生陰流」的名字。但其實在信綱門下還有一位大弟子盡得真傳，另創出「疋田陰流」。那就是今次要介紹的「新陰流四天王」之一——疋田景兼。

▍「劍聖」大弟子的身世及傳說

疋田景兼，通稱豐五郎，號小伯，天文6年（1537年）出生於加賀國石川郡（今福島縣）。他是早期跟從上泉信綱學習劍術的弟子之一。有傳疋田的母親是上泉信綱的姐姐，他是個信綱的外姪，所以很早便一邊跟隨信綱身邊侍奉，一邊學習劍術。疋田不單劍術了得，更加擅長槍法奧義。



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據《撃剣叢談》記載，當天文24年（1555年）北條氏康攻擊信綱居住的大胡城，令其開城投降後，信綱便決定出仕於北條的敵人上杉家，成為「長野十六槍」之一。而當信綱與武田信玄、北條氏康的軍隊對戰抵抗時，疋田景兼亦活躍於戰場之中。直至長野家箕輪城陷落後，疋田跟隨信綱四處旅行普及「新陰流」。

在永祿六年（1563年），上泉信綱一行抵達伊勢國。上泉信綱拜訪了師從新當流塚原卜傳的伊勢大名北畠具教，令對方深為拜服。其後，信綱前往奈良寶藏院拜訪槍術宗師覺禪法師胤榮，期間被聞訊而至的柳生宗嚴挑戰。柳生先後跟隨戶田一刀齋及神取新十郎學習劍術，在京畿頗負盛名。

關於挑戰的結果有不同的版本，一說是柳生被信綱的弟子鈴木意伯以二寸的竹刀擊敗。另一說法指，信綱派出疋田景兼接受柳生的挑戰，不料竟然三度敗於疋田手上，但之後要求與信綱再戰，再敗於信綱。無論如何，柳生在這次挑戰中遭到慘敗，最終拜服在信綱門下，學習「新陰流」劍術。

同時，疋田景兼也留在了柳生之里，而後因為上泉信綱之子戰死，上泉信綱去辦理後事，疋田景兼開始獨自巡遊諸國，繼續修行，期間曾擔任織田信忠、豐臣秀次、黑田長政等人的兵法指導。其後創制了包含劍術、槍術、薙刀術的「疋田陰流」，與柳生宗嚴的「柳生新陰流」不同，皆為「陰流」分支。

▍「柳生新陰流」比「疋田陰流」更為人所熟知？

對上泉信綱一生授與「印可狀」的歷史有不同說法。據《定本大和柳生一族》，指信綱在永祿8年（1565年）授與柳生宗嚴及胤榮「印可狀」，在永祿10年（1567年）把「印可狀」授與丸目長惠。據《兵法由來覺》，則指疋田景兼亦被授與「印可狀」。

上泉信綱 創「新陰流」授予弟子眾，他曾隨愛洲移香齋習「陰流」，留下來的後人全稱「新陰流」。三者皆創立了各自的門派：柳生的「柳生新陰流」、丸目的「體捨流」、疋田的「疋田陰流」，三者同屬「陰流」之下。

有說法以「政治」方向，嘗試解釋為何「柳生新陰流」往往被認為是「新陰流之嫡流」。「柳生新陰流」之所以聲名大噪，很大程度因為柳生宗矩在1594年成為德川家康的劍術指南役，即江戶幕府的劍術教練，更接受了500石的領地，成為大和國柳生藩的初代藩主。反觀疋田景兼，他曾擔任織田信忠、豐臣秀次、黑田長政等人的兵法指導。在江戶幕府眼中，疋田乃侍奉過自己的對手，因此讓柳生流能扶搖而上，對「疋田陰流」則不加重視。

▍疋田之死與武藝承傳

疋田景兼之後出仕於豐前小倉的細川家及肥前唐津寺澤家。在文祿4年（1595年），景兼剃髮辭退職務，自稱棲雲齋，四處修行六年。相傳期間，柳生宗嚴嫡子新次郎來訪，景兼把武藝以口頭方式傳承給對方。據說，最後疋田景兼在流浪中死於大坂城。

疋田景兼的武術由兒子疋田景吉繼承，之後由山田勝興繼承並且稱為「疋田陰流」。此外，也有寺澤半平、上野景用、坂井半助、香取新左衛門、中江新八、豬多重能等弟子。

時至今日，疋田陰流劍術和新陰疋田流槍術仍在肥後、鳥取流傳。

