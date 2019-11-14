【兵器】港人開班辦研修會 盼推琉球古武道

2018年成立的「琉球古武道保存會香港同好會」(下文簡稱「保存會」)是現在香港唯一一個推廣琉球古武道平信賢系統的組織，由會長梁嘉俊先生和一眾武術同好共同創立。【武備志】專訪梁會長，為大家介紹琉球古武道。 文、攝：賴家俊

16歲已習空手道的梁嘉俊，年少習空手道時已略接觸過一些日本兵器，但當時學習系統並不深入。直到2012年因香港電台節目《功夫傳奇2》介紹琉球武術，讓他認識了這門武術，並親赴沖繩拜師金誠憲師範門下。



「琉球古武道原本包括空手道和兵器術，後來分成兩個系統：拳腳和兵器術。琉球古武道兵器術特點，是因為當時琉球皇室禁武，所以很多兵器是源自當地農民或漁民日常工具，而琉球兵器術亦有流派會用刀，這派源自皇室衛士系統。」

平 信賢師範(1897-1970)。(網上圖片) 談起「保存會」所推廣為琉球古武道平 信賢系武術。平 信賢(1897-1970)為沖繩縣的久米島仲里村上人，從事礦山工作，因一場嚴重的採礦事故導致右腿癱軟，他為了讓身體更加強壯他，因而學習武術。1929年，平 信賢開始跟隨屋比久孟伝練習琉球古武道，期間學習棒術、釵術、木槳術、枴術和二節棍術 。 1933年，屋比久孟伝設立了「琉球古武道技術研究会」，並頒授了平 信賢琉球古武道師範免狀允許。而平 信賢亦於1955年成立「琉球古武道保存振興会」 。



平 信賢傳人箕輪 剋彥(1939-2003)後來在那霸松川町建立了久場川道場，並於1977年將道場交給最資深學生金城 政和，金城政和除了是琉球古武道武者外，亦為古武道歷史學家，他的兒子金城 憲和金城 憲太，便是梁會長師父和師叔。



「琉球古武道的分帶制本來較簡單，但時至今日為了應付發展需求，色帶也較古時多。現在分十段五個色帶(白、黃、橙、綠、黑)，每段又學習不同內容。例如第十、九級白帶會學最基本十二棒棒術、第八級教雙節棍、第七級教釵，更高級別會有其他兵器如拐、鐮刀和船槳等。」



而琉球古武道有眾多特色兵器，梁會長選了棍和雙節棍和大家介紹。



「我們的雙節棍繩長只有約三隻手指闊，相較李小龍所用雙節棍的繩長可以圈手掌一圈為短。琉球雙節棍講究以擒拿、短打形式一擊制敵，有基本檔格攻撃、鎖手、鎖關節和鎖腳等技術，出招在一兩招內完成，所以沒有太多轉棍動作。而棒術因受到福建武術影響，我們用的是齊眉棍，棍長六尺，有練習棍、藤棍、八角棍等款式。海外會有琉球古武道棒術比賽，當中亦會因應男女組別而有不同棍長和重量要求。」



「保存會」成立近兩年，梁會長希望未來能積極在香港推廣琉球古武道，希望有更多琉球古武道流派來港發展，一齊發揚光大，並能群策群力，舉辦比賽，培訓一批能打世界賽的香港選手。



「保存會」為我們示範了一些棒術和雙節棍打擊示範，將於稍後刊出。保存會 於12月8日(星期日)亦會舉辦研修會，介紹上地流空手道、琉球古武道棒術等武術，更邀請了金城 政和(琉球古武道、上地流空手道 九段範) 和金城 憲 (琉球古武道、上地流空手道 七段教士)兩位大師作講者，活動詳情可以留意其社交媒體。