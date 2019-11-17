【武編周記】外國網紅習合氣道十四年　記錄如何轉為挑戰MMA選手

一些「傳統武術」的練習方式跟「搏擊運動」大相逕庭，到底兩者之間如何產生連結呢？

在現代社會中，武術的功能不再限於搏擊、保命抗敵，還發展出不同的展現方式，諸如保健養生、運動競技、個人追求、民間自衛等等。廣泛而言，大致可以分類成「傳統武術」、「現代武術」及「搏擊運動」等等，它們之間存在著錯綜複雜的關係。

一些「傳統武術」的練習方式跟「搏擊運動」大相逕庭，到底兩者之間如何產生連結呢？

立陶宛一名合氣道專業教練Rokas，以自己親身由合余道轉化為MMA選手的過程為題材，拍攝成短片放在YouTube 頻道"Martial Arts Journey"中，當中他分享了不少個人對傳統武術的看法。

Rokas 的影片讓同樣來自傳統武術的編輯W 感同身受，所以他想跟大家分享一下Rokas的故事。

有關編輯W的轉化故事，可參看：

【備戰週記・序】從習武到武備志，從武備志編輯到修斗

【修斗備戰全紀錄】編輯W破釜沉舟一戰 大家記得支持

▍從專業合氣道教練 到結束自己的道場 成為業餘MMA拳手

Rokas 是一名立陶宛人，跟很多人一樣，他最初為了保護自己而踏上了武術之旅。他在2004年開始學習日本合氣道，由於他所學習的合氣道道場是比較新式的，所以期間更有接觸詠春、空手道、劍道等武術，更會在練習中加入打擊技、抗打練習等。



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及至2008年，他决定以合氣道為專業，以成為合氣道教練（Sensei）為目標，於是他前往瑞士跟植芝盛平的徒孫Patrick Cassidy學習，全心鑽研傳統合氣道。終於在四年後，Rokas 獲得教練資格，在立陶宛的希奧利艾市開設了他的合氣道道場——Aikido Šiauliai Dojo。在教學的過程中，Rokas 在合氣道技術更上一層，亦從學生身上得到了許多的反思，令他開始思考合氣道的實用性。

2013年在機緣巧合下，Rokas 經朋友介紹後接觸了巴西柔術，讓他體驗到截然不貼同的武術經驗，包括寢技對練、其他關節技術等，於是他不時邀請朋友前來道場互相交流，甚至參加了數次巴柔比賽。可是，Rokas 的合氣道師父卻不贊同他的行動，並視Rokas 渴望嘗試巴柔比賽為「一件壞事」。在尊重老師的意見後，Rokas 暫停學習巴柔，反而更加專注地練習合氣道。



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可是，Rokas 對合氣道的反思卻一直存在於他的心中，所以他在2016年開設了YouTube 頻道"Martial Arts Journey"，一邊示範介紹合氣道技術，一邊探討及分享對合氣道的個人看法。直至2017年5月，Rokas 決定親身跟MMA 拳手進行搏擊切磋，了解自己的技術水平。結果，毫無疑問地他在對手面前全無還擊之力。



影片所帶來超乎相像的迴響，觀看次數高達279萬，並引起了廣泛的討論。當中有的讚賞他勇於踏出自己的專長，接受其他武術的交流；有的認為Rokas 學藝未精，不能代表合氣道的技術「無用」；有的指出合氣道的缺點。但可以肯定的是，大部分合氣道社群因此感到相當不滿，認為影片詆毀了合氣道的名聲。



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這次經驗不單令Rokas 更加渴望追求武術的實用性，更使他開始正式投入巴西柔術及綜合格鬥訓練，進一步思考合氣道的價值，以及如何改進合氣道技術。



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去到2018年8月，學習合氣道14年的Rokas 決定結束執教長達7年的合氣道道場，前往美國奧勒岡州波特蘭的Straight Blast Gym，參加美國著名的Wimp 2 Warrior (W2W)計劃。參加者在接受6個月的MMA 訓練後，會在八角籠中進行一場正式的業餘MMA 比賽。雖然，最後Rokas以「分歧判定」落敗，但他並不感到氣餒，反而慶幸自己作出這樣的選擇，因為他確切透過親身比賽測試出練習的成果。

▍Rokas以自身作為試驗 探討傳統武術的可能

或許有人會認為是因為他「道行未夠」，所以未能發揮合氣道的威力。Rokas 坦承自己在MMA 方面還只是「初學者」，實在未能夠在尚未好好掌握MMA 技術的情況下，在真實對打中用上合氣道的招式，即使成功亦不是最有效率的技法。但他不排除未來或許確實有人能把合氣道技術在MMA比賽中展示出來。

他認為傳統合氣道的練習方式欠缺真實對抗練習，許多時候都只透過「約束訓練」鍛鍊技術，難以讓習者充分應對真實對打或街頭情況。為了增加合氣道的「實用性」，就需要更改訓練方法，以彌補不足之處。可是，普遍合氣道習者卻就是無法捨棄合氣道的既定形象，同時又沒有面對其他武術習者試驗合氣道技術的精神，使自己一直停留在「想像」之中。

在Rokas 的影片中，他不時分享出對傳統武術及搏擊運動間的精要評論，十分值得大家觀看。

以下是小編精選的數條影片：

▍武編W 版本的"Martial Arts Journey"

從Rokas 的"Martial Arts Journey"中，筆者彷看到了自己的影子。筆者自小學習WT跆拳道，至今已22年，執教道場7年左右，在本地比賽中取得不俗的成績。原本，我為自己定立的運動員期限是畢業為止，畢業後我一心只往運動員以外的方向發展：教練、裁判、國際資歷等，幸好遇上了武備志，讓我運動員的心境得以延續。

在進入武備志後，頓然大大擴闊了我的武術視野，令我禁不往蠢蠢欲動，很想測試自己在其他武術或搏擊運動中的表現，驗證到底WT跆拳道是否真的如武術界普遍認為般「花拳繡腿」。在一次拳手訪問過程期間，我突然被拉入到MMA訓練當中，在未曾接受寢技訓練的情況下，跟拳手們一起Roll（寢技中的自由對練）和進行立技搏擊練習。毫不意外地，我被拳手「秒殺」掉了。

在同一個晚上，我獻出了兩個第一次︰首次接觸寢技、首次跟自身武術以外的人進行搏擊。當中我再一次意識到自身的不足，因此決定跳出自身武術圈子，正式學習MMA及計劃参加修斗比賽。

時至今日，在武備志的三個年頭裡，我作出了不少嘗試：挑戰了四次業餘修斗、挑戰了三次踢拳館內賽、到台灣挑戰業餘MMA比賽、挑戰八極大槍競賽等等。當中比賽結果有好有壞，但重點是我從比賽中測試到自己的能力，測試到跆拳道武術技巧在其他搏擊運動中的威力。

但是跟Rokas 的情況稍有不同，我在練習MMA 的同時，我仍然執教著我的跆拳道道場，為了有效教導、訓練學生，我不得不持續進修跆拳道的知識。踏入第三年頭，我已經基本達成了當初的目標，到底我應該如何自處呢？

繼續全力練習MMA的話，我的目標又應該放到哪裡？是成為職業拳手？還是純粹地追求更強？但我又能打拼到甚麼時候呢？抑或我應該全力經營道場，把自身所學分享至下一代，甚至改良跆拳道？還是應該替我的師父打算，考取國際資歷，接下更多道場任教？

無論如何，面對近期的大是大非，武術家更應做好本份，好好保護自己的家園，堅持香港精神。香港人不要放棄！香港加油！

