【UFC】《Dana White挑戰者系列》將於2020年登陸亞洲

隨著UFC (Ultimate Fighting Championship) 在全球繼續擴展業務，UFC早前宣布將會在2020年推出亞洲版的《Dana White挑戰者系列》(Dana White's Contender Series)。

《Dana White挑戰者系列》由UFC主席Dana White親自主理，每季賽事爲期8到10星期，邀請來自各個重量級別的MMA新晉選手參賽。《Dana White挑戰者系列》每星期都會舉辦一次一晚五場比賽的小型賽事，而當晚表現最優秀的選手將會有機會獲得UFC的合約。

自2017年起，《Dana White挑戰者系列》在美國已經舉辦了三季的賽事，而在2018年時也曾舉辦巴西版的《Dana White挑戰者系列》。

雖然《Dana White挑戰者系列 - 亞洲版》的參賽陣容和實際比賽時間等資料暫時還未正式公布，但這次的亞洲版比賽已決定會在中國上海新建成的UFC訓練中心舉行。與美國的版本一樣，《Dana White挑戰者系列 - 亞洲版》的比賽將包括來自11個不同重量級別的男女選手，既是說在今季的《Dana White挑戰者系列 - 亞洲版》完結之後，UFC很大機會會在每個重量級別中增添至少一位的新晉亞洲選手。

美國第三季的《Dana White挑戰者系列》於UFC新建的私人錄影厰UFC APEX中舉辦。圖片來源：https://bit.ly/2XwoUdO

而有別於《The Ultimate Fighter》真人show系列會把節目中的比賽勝負算入表演賽當中，《Dana White挑戰者系列》的比賽勝負將會直接計入選手的職業賽事戰績内。

「在我的工作中，我最喜歡的其中一部份就是發掘有潛力的新人。」 UFC主席Dana White表示，「目前世界上沒有哪個地區比亞洲擁有更多有潛力的綜合格鬥選手。我們將會通過《Dana White挑戰者系列》去找出這些選手，為他們提供進一步的訓練，然後給予他們一個在搏擊運動中最大舞台上出賽的機會。」

自美國版的《Dana White挑戰者系列》舉辦後，有不少的選手以優秀的表現而獲得UFC的選手合約。當中在UFC獲得好成績的選手包括雛量級的Sean O’Malley (10勝0負)、重量級的Greg Hardy (5勝1負)及蠅量級的Maycee Barber(8勝0負) 等。

前NFL美式足球線衛Greg Hardy於第二季的《Dana White挑戰者系列》中以57秒KO擊敗對手：