【打死不離三父女】妹妹Ritu Phogat進軍MMA　望替印度贏世界冠軍

《打死不離三父女》的原型Phogat姊妹中的三妹Ritu Phogat最近踏入了MMA戰場，於北京舉辦的ONE 冠軍賽中亮相，並在第一回合TKO了韓國對手Kim Nam Hee。 這位原本是印度摔跤獎牌希望的選手，大概找到了與預期截然不同的路。

因為以她姊姐幾人經歷作原型的電影《打死不離三父女》在內地很受歡迎，因此在北京出場時她也受到熱烈歡呼。

在短短三分鐘的時間裡，Ritu Phogat已經控制了勝局。 Ritu Phogat 把Kim Nam Hee 帶到了地面，並困住了她的雙臂，在上位的十架姿勢(crucifix position)中發動攻擊。因為對方雙手被困未能好好防禦，縱使打擊的力量不算十分大，但密集又沒回應的攻擊仍足以讓拳證終結比賽：

🇮🇳 DOMINANT DEBUT 🇮🇳

Indian phenom Ritu Phogat scores a Round 1 TKO against Nam Hee Kim to pick up her first victory in mixed martial arts! @PhogatRitu#WeAreONE #ONEChampionship #AgeOfDragons pic.twitter.com/J2WCjwAhBT — ONE Championship (@ONEChampionship) November 16, 2019

+ 2

世界冠軍

在比賽前Ritu Phogat 曾說過自己現時的目標：

我想成為一名MMA世界冠軍，現在我正在做的一切都是為了這個目標......我決定全心全意地進入這一行業。我的目標是成為第一個贏得MMA世界冠軍的印度女性。我相信我能代表我的國家，而且我想啟發更多的女性。這是我的榮幸。" Ritu Phogat

賽後她對自己的家人表達了謝意，亦談到自己的未來：

我要感謝我的姐妹和家人，他們相信我，並激勵了我。我要感謝大家的支持，我保證我會永遠給出自己的所有。 Ritu Phogat

我只有一​​個目標，那就是為我的國家贏得ONE Atomweight 世界冠軍。這就是為什麼我選擇A R Rahman的“ Vande Mataram”作為我的出場歌曲，這首歌讓我充滿了熱情，並使我想為印度做些事情 Ritu Phogat

Vande Mataram (我歌頌你，母親) 是印度的「國歌」，會加引號是因為按憲法中印度國歌應是Jana Gana Mana(人民的意志/印度之晨)，但Vande Mataram 亦會被人民當成國歌，與Jana Gana Mana有同樣地位。