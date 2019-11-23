【Star Wars 絕地：組織殞落】為何雙頭光劍比雙頭劍更「合理」?

看到最近推出的星戰遊戲《Star Wars 絕地：組織殞落》中主角可以使用雙頭光劍 (就像電影中《星球大戰前傳：魅影危機》的奸角Darth Maul 使用的那種)，就想到現實中有沒有類近的兵器。 結果跟預期一樣，像兩把劍組起來的雙頭兵器確不存在，只是雙頭有刃兵器則有很多。

為何不合理?

(網上圖片)

例如這類幻想兵器，先從使用角度看，雙頭劍雖然很長(兩把劍加起來嘛)，但攻擊距離其實不遠，甚至比普通單劍還短。因為一些較遠距離的斬擊和刺擊都會被尾的一端打中自己，一些由雙手轉單手的動作也做不了。而且因為平衡問題，只能像拿雙頭棍那樣拿，如果雙手握在一邊就很難揮動，而且尾端再一次會打中自己。

更甚的是刃筋問題：所謂「刃筋」，簡單而言就是「刀刃的切入角度」，假如斬擊的路線與鋒口不成一致，切割力度會大大減低，斬不過目標，變成「片」過表面。斬擊時，若果刃筋不準確，便不能順利一刀俐落斬開目標。雙頭劍不是不能打出有良好「刃筋」的斬擊，但確只有幾個角度較易做到，加上長度問題以及尾部會斬到自己，結果限制了斬擊的變化和可能性。

另外，雙頭劍很不方便攜帶，除了要兩個劍套，這麼長倒不如帶長槍或矛，攻擊的長度又更長，又更好用。如果一開始是分開兩把，而沒有「一插即合」的機關，打的時候就要組合才可用，很不適合處理突發事件。

看到這樣，大家有沒有發現一點：光劍可以把以上所有的缺點消除。

光劍攜帶很方便（劍位可以收起來），更可以隨時從「單頭」轉為「雙頭」，在一些「尾劍」會斬到自己的情況下可以收劍變「單頭」；也完全不需要在意「刃筋」，反正打中就可以切割。所以，不論是在電影中，還是在遊戲中，雙頭光劍的攻擊，更像是雙頭棍，而不像用「劍」：

(取自: https://www.youtube.com/watch?v=0cvnImxJAUs)

經同事提醒三國無雙4中的曹丕也是用雙頭劍的，但也沒有什麼參考價值，因為三國無雙中的武將都是比絕地武士更強的超人類：

現實中的雙頭有刃兵器

但是，現實中確有不同的雙頭有刃兵器，而且中外長短亦有。可以看到，要麼是長兵器有短刃，要麼就是本身是匕首。而長兵器亦不會放棄太多的把手位置：