【魔杖/FMA】Armado FMA Deftac創辦人William

說起菲律賓武術，很多人便會聯想起「魔杖」(Arnis)，但除了短棍術外，菲律賓武術還包括了徒手技擊(Mano Mano，菲律賓包括拳腳的徒手自衛術)、摔跤(Dumog)等其他不同格鬥體系技術。菲律賓武術大師 Melchor William Amosco，亦是菲律賓Armado FMA Deftac創辦人，他的流派強調在魔杖技術上，融入徒手和摔跤等搏擊技術。早前他來港出席所屬流派段位頒授儀式，並接受【武備志】專訪，談及他學習及教授菲律賓武術心得。

William自小跟隨父親學習基礎武術和Sansibar刀法(Sansibar blade way)。後來加入了教授Doce Pares系統的魔杖學校。在年少期間，William涉獵了很多不同武術和魔杖流派，除了上述武術外，還學習了柔道、韓國唐手道(Tang soo do Korean Karate)、基礎小林流空手道(Shorin Ryu Karate)、合氣道，而魔杖方面則曾學習過基礎的Kali ilustrisimo、Kasilagan KAI、Lightning、Budiwan Kali等流派，充實所學，並以此為基礎發展自己武術體系。

武術是一種紀律教育，教導我發展良好品格。這種精神也構成我生活一部份，融入我生活方式中。 Melchor William Amosco

William 來香港出席所屬門派段位頒授儀式（香港01 賴家俊攝）

兵器術融入其他搏擊技中

在菲律賓教授武術的William，透過安全和具規劃教學方法，讓學員學習自衛術。他的自衛術強調共通原理，教授如何將兵器術演化為徒手博擊(Mano Mano)，亦會透過運用兵器或空手術施展摔技(Dumog)，讓對手失去平衡而施以制服。簡言之，讓武者動態學習魔杖，將當中原則應用於其他武藝技術中。所以它的流派命名為Armado FMA Deftac，當中「Ar」代表 Arnis、「Ma」代表「Mano Mano」、「Do」代表」Dumog，FMA即「Filipino Martial Arts」(菲律賓武術)、Deftac 即「Defensive Tactics」(自衛術)。

相對於西式踢拳和摔跤，菲律賓Mano Mano和Dumog有甚麼特點？

「Mano Mano技術源自於短棍術，所有技法本身已隱藏於魔扙技術中。而Dumog則是透過短棍或徒手制服對方，令其無法進一步行動。所以Mano Mano 和Dumog是建基於兵器武術。」

William(左)與弟子戴志良(右)及其他門人。（香港01 賴家俊攝）

學習宜循序漸進

William教術武術多年，他認為學習武術最大障礙，便是好高騖遠，急於求成。

「良好漸進學武過程，可以把從中學到的精神價值融入生活中。但如果一個學生在學習過程中不肯循序漸進，急於有成，他會錯過最基礎訓練，他將會失去了解武術最基礎本質的機會。亦因此，他很容易養成陋習，或培養錯誤價值觀，對之後學習帶來很大影響。」

對於初學武術者，他建議起初先跟隨一位老師定期訓練，並且要抱謙卑之心，尊重老師！

William會於稍後播映的《功夫傳奇IV》最後一集中亮相，各位有興趣進一步了解他所教授體系的讀者，可以留意讓節目播出。