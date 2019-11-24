【印度直劍Khanda】印度神明的法器　劍柄伸出尾巴所為何事

▍印度直身劍的歷史

Khanda一詞起源於梵語「khaḍga」（खड्ग）或「khaṅga」，源於「khaṇḍ」，意為「破碎，分裂，割斷，破壞」。在印度教經典《梨俱吠陀》中，帶刃武器的詞「Asi」是指早期形式的劍或在戰爭中使用的祭祀刀或匕首。

在達摩宗教中，Khanda代表著智慧，穿越了無知的面紗。在宗教藝術作品中，不時都見到印度教和佛教神靈揮舞或握著Khanda，就如不動明王、文殊菩薩、大黑天、吉祥天母等佛教守護神。



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印度最早的劍刃記錄，是印度北部的法塔赫加和印度南部的卡勒魯的銅製劍，甚至有指《往世書》和《吠陀》中的祭祀刀器可能更早出現。自鐵器時代的印度列國時代（大約在公元前600至300年）以來，印度便一直沿用直劍設計的兵器，同時亦使用其他向內和向外彎曲的刀劍。

除了在「梵文史詩」中提及過這種直劍外，在孔雀王朝（公元前322年－前185年）及笈多王朝（公元280-550年）都有記載士兵手持著類似Khanda 的兵器作戰。Khanda 在印度的拉傑普特戰士及錫克教士兵中，都具有著崇高的地位。通常只有貴族或領導地位，才可配載Khanda 作為身份象徵。

▍Khanda 的形制

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Khanda 採用了接近直刃的刀刃設計，劍尖比劍身稍微寬一些。Khanda 的劍尖通常為鈍角狀，因此一般認為Khanda 的攻擊方式以砍劈為主。

儘管刀刃兩邊開鋒，但通常其中一側的部份刀刃會以金屬加固覆蓋。這樣一來可以增加砍擊的威力，二來可讓劍士把手放在。此外，Khanda具有一個「V形」的兜狀劍格，以及籃狀護手。

柄頭（Pommel）為圓盤形，有時更會延伸出一條「尾巴」或「長釘」。這條伸出物不單可以用作攻擊，同時亦可以當作手把之用，令Khanda 由「單手兵器」變成「雙手兵器」。這種設計同時應用在另一種印度兵器Firangi 之上。

Khanda 可以配合盾、Katar等雙手並用，亦可單獨單手或雙手使用。

▍Khanda 的用法爭議

按照印度武術組織「Indianfight」的說法，由於Khanda 的「尾巴」並不是劍身的一部份，結構相當脆弱，並不能像雙手劍般全力揮砍。所以Khanda 的用法其實跟棍術相似，另一隻手以推撥的方式加速Khanda 轉向，然後利用旋轉慣性以離心力揮砍。片中亦展示了Khanda 配盾的技法。

可是，這條影片中只示範了揮舞動作，並沒有真實對打或試砍，所以筆者認為假如不斷劃圓未必能穩定刃筋，影響砍擊表現。



另一方面，按照HEMA 研究者Matt Easton 的說法，其實「尾巴」部位為金屬實芯，所以用法應跟單手及雙手劍相似。



這段影片示範的Khanda 技法包含了刺擊，並形容為「像舌頭般彈出」。但以Khanda 的鈍角劍尖刺擊，威力應該遠不及一般刀劍。

就著Khanda 的用法，坊間暫時未有一致的說法，歡迎大家留言提供資料或分享你的看法。

