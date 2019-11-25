【拳擊/UFC】Mayweather再復出　傳聞中與Khabib對賽會否成事？

Mayweather又復出！這位現年42歲的不敗拳王，日前在Instagram上載了一張個人相片，並寫道自己將在來年復出（Coming out of retirement in 2020）。坊間盛傳，他的下一個對手就是Kahbib。而Kahbib的經紀人亦已經作出回應，結果是……

早早放風

Mayweather職業生涯曾經三次宣布「退役」，分別為2007年、2015年及2017年。今次再度復出，其實早有先兆。上個星期初，Mayweather便率先上載了一張與UFC主席Dana White的合照。當時二人正在觀賞「波士頓塞爾特人」（Boston Celtics）的籃球賽事，Mayweather還在相片中寫道自己正與Dana White籌備一場2020年的盛事（Dana White and I working together again to bring the world another spectacular event in 2020）。基本上已經明示了復出的計劃，而且肯定會與Dana White有關。

果不期然，Mayweather日前正式宣布復出。Dana White及UFC的twitter帳戶都轉載了相關信息。坊間盛傳，Mayweather的下一個對手，便是現時如日中天的Khabib。而Kahbib的經理人Ali Abdelaziz亦已經就傳聞作出了回應。

【點擊圖片觀看資料】

未知之數

根據Abdelaziz的說法，兩人確實是有過對賽的安排，其經理人甚至連海報都發過出來(未知是否粉絲作品)，預計明年1月在沙地阿拉伯開打。不過再三商討之後，Dana White似乎另有打算，Khabib成為Mayweather下場對手的機會不大：

This was originally planned but the big Dady of combat sport today @danawhite make @floydmayweather hide for a lil bit . 3 of us knew what happened but to be honest I’m glad to see @danawhite with @floydmayweather finally got a good promoter to promote his fights pic.twitter.com/0USz7cX14U — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 23, 2019

另一個較流行的揣測，是Mayweather會在Dana White主理的Zuffa Boxing中亮相。多年來Dana White都想打造一個屬於自己集團的拳擊品牌。然而礙於不同因素，Zuffa Boxing始終都未能夠成事。今次Mayweather與Dana Whites聯手合作，未知可否令Zuffa Boxing再現曙光？

而如果比賽以拳擊規則進行，Manny Pacquiao、臭名遠播的YouTuber Logan Paul，都有機會成為Mayweather的對手。甚至也不排除Khabib最後真能跟他打上一場，或者再戰McGregor都有可能。

總之，有收視就好。

【點擊圖片觀看資料】