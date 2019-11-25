【拳擊】Wilder一拳擊倒Ortiz　追平阿里WBC衛冕記錄

昨日在美國拉斯維加斯舉行了WBC Heavyweight 拳王頭銜戰，由冠軍Deontay Wilder 跟Luis Ortiz 第二次對陣。最後Wilder 成功第十次衛冕，平了拳王阿里的衛冕次數記錄。賽後 Wilder 直指他的下一個目標是「宿敵」Tyson Fury。

【比賽精選圖輯】

+ 17 + 16 + 15

▍一拳打破分數劣勢 平拳王阿里衛冕記錄

比照二人數據，Wilder 在身體條件上明顯佔優，身高比Ortiz 高8厘米，臂展長13厘米。二人上度對決時，Wilder 在第十回合三度擊倒Ortiz，以TKO 取勝。相隔一年半後，二人再度碰頭。



總括而言，二人的打法都比上一場更為沉實，沒有激烈的搏拳，沒有華麗的技術，卻具有濃濃的策略對決。

Ortiz 雖然要設法克服臂展的差距，但他並沒有貿然突進，反倒一邊慢慢壓迫，一邊提防Wilder 那極具威力的右拳。在比賽大部份時間，Ortiz 都會移向Wilder 外側，覷準時機以左重拳突進。當面對Wilder 的刺拳干擾時，Ortiz 一一都以拍擋或Shoulder Roll 化解。

在Wilder 方面，他以維持外圍打法為主，主要依靠刺拳應對。即使面對Ortiz 的壓迫打法或打擊，Wilder 都沒有胡亂使出「必殺」右拳。因此，Ortiz 基本上掌握著比賽的主導權及節奏。直至第六回合完結為止，三位裁判的評分為58-56，59-55，59-55，全都傾向於主攻的Ortiz。

一直忍耐到第六回合，Wilder 見Ortiz 體力開始下降，才開始實施自己的部署，為最後一擊撒下「陷阱」。



AND STILL!



Deontay Wilder with the KO in Round 7 to defend his WBC Heavyweight title! #WilderOrtiz2 pic.twitter.com/zxz0CpkQDJ — Yahoo Sports (@YahooSports) November 24, 2019

由第六回合開始，Wilder 一開局便用上大量的假動作及前手干擾，成功擾亂到Ortiz 的防守節奏。同時Wilder 以左移及左勾拳應對Ortiz 的外移步法，把Ortiz 維持在自己的右拳的打擊範圍內。然後去到第七回合末段，Wilder 逮住機會，原本應該作為防守的拍擋反而成為Ortiz 的致命傷，讓Wilder 的右拳從擋格的盲點穿入，正中「紅心」。

經過裁判 Kenny Bayless 的讀秒後，比賽正式完結。Wilder 保持43場不敗記錄，更擊出其職業生涯第41記擊倒，KO率高達97.6%，成為史上該量級 KO率最高的拳王。

同時，Wilder 連續十次衛冕WBC Heavyweight 冠軍頭銜，追平了拳王阿里的衛冕次數記錄。

▍賽後劍指宿敵 望統一重量級冠軍

放諸世界重量級拳壇，除了Deontay Wilder 外，Andy Ruiz、Antony Joshua、Tyson Fury、Oleksandr Usyk 等拳手都群雄割據。到底Wilder 的下個目標是誰呢？

在賽後的台上訪問中，Deontay Wilder 直接指明下個對手目標是Tyson Fury，並指比賽日子暫定於明年二月。並表示：

在那之後，我希望能統一重量級頭銜，我們只需要一位拳王，一張臉孔，一個名字。重量級的圈子太小，不需要太多拳王，只應該存在一位冠軍，才不令拳迷困惑。而我就是那個擁有皇冠的人。 Deontay Wilder

假如 Deontay Wilder 跟Tyson Fury 的二番戰一旦落實，相信必定又會是一場精彩的年度之戰。