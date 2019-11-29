【莎木3】芭月涼回歸！ 學盡寸勁八極八卦掌　追尋「逝去的武林」

芭月涼回歸！讓玩家望穿秋水的《莎木》（Shenmue），終於在上星期迎來了第三集。遙想當年，《莎木》不僅創造了「開放世界」的黃金盛世，其對中國武術的細膩描寫，亦引起了不少功夫迷的共鳴。 藉著《莎木3》出版的契機，我們便來回顧下《莎木》中那個「逝去的武林」吧！

橫跨日本 香港 中國三大舞台

《莎木》的故事圍繞一個名為芭月涼的年青武術家而展開。其父親芭月巌曾在中國取得了兩面石鏡，即「龍鏡」及「鳳凰鏡」。在芭月涼18歲那年，他被一個來自中國的武術高手——藍帝所殺。芭月涼為報父仇，沿著各種線索走遍日本、香港和中國。途中他遇上了不同的戰友和敵人，並逐步了解到「龍鏡」和「鳳凰鏡」的秘密。

這個設定看似簡單，跟傳統的冒險故事差不多。但《莎木》系列的成功之處，就是在這條主線之中，加入了大量不同的遊戲元素。芭月涼所遇到的每一個人物，都有機會對他的能力值產生影響。有時亦包含了一些隱藏要素，需要某些特定條件，或者重新讀機才可以觸發。

另外由於故事牽涉到三個地區，就算製作組將其分拆推出（《莎木1》發生於日本橫須賀，《莎木2》則以香港及桂林為舞台），每作《莎木》系列的版圖，依然比今天很多同類型的「開放世界」遊戲要大得多。再加上不少有趣的場景互動、街頭小遊戲，以及各種QTE等。你很難想像《莎木》是一款千禧前後出產的遊戲，無怪會成為電子遊戲史上的一道里程碑。

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+ 5 + 4 + 3

中國武術大集合

作為一款帶有濃厚中國色彩的日本作品，《莎木》少不免帶有一些刻板印象，例如中國人必定是穿唐裝、旗袍；到香港必須踏足九龍城寨等。但同一時間，《莎木》對某些華人文化的描寫，又確實是別出心裁且有根有據。芭月涼在茶樓內所擺的「茶碗陣」，便為清代會黨的一種暗號。而芭月涼沿途學習的武技，大部份也取材自真實的武術流派。

比較明顯的例子有燕青拳的「燕旋擺柳」及「燕旋降腳」（註一）、陳式太極拳的「小擒打」和「斜行」、八極拳的「外門頂肘」等。其中八極拳更是貫穿整個故事，成為了芭月涼的招牌動作。在中國武術以外，芭月涼的其他招式如「影狩り」、「水月突き」、「残月」等，則似是想模仿傳統空手道的風格。

來到2019年，睽違了18年的《莎木》終於在上星期迎來了第三集。大眾對遊戲的評價好壞參半，有人認為《莎木》的遊戲系統以及美術設計，已經不適合當下的世代。但至少就傳統武術的元素來講，相信依然可以令到「功夫迷」會感到驚喜。例如今集就新加入了「寸勁」和「八卦掌」的訓練，另外亦有八極拳的經典招式「鐵山靠」。

其中「八卦掌」一節令編輯J特別印象深刻，蓋因那個「單換掌」的動作實在刻劃得絲絲入扣，而其所提升的「雞步」能力值，雖然較少套用到八卦掌，但亦著實是形意拳等內家拳法的基本功，與八卦掌的掰扣步也確實有些許共通處。可以講，製作組對中國武術的熱情，依然沒有褪減。

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在遊戲中追尋「逝去的武林」

早前《莎木》的創作人鈴木裕在台灣接受訪問時提到，雖然《莎木3》的效果比前作更佳，但跟他心目中的完美成品依然有一段距離。或許這句評語，同樣適用於玩家身上。

歷經18年的等待，我們其實都多少可以預料，《莎木3》不會再有太大的突破。一如它所描繪的武術世界，不可能重現於當今社會。然而正是這種與時代脫節的堅持，才讓愈見稀少的傳統武術愛好者，在遊戲世界中找到自己的一蓆之地——那個「逝去的武林」。

《莎木3》對玩家兼「功夫迷」來說，何嘗不是一個「逝去的武林」？

註一：「燕旋擺柳」及「燕旋降腳」為虛構，但傳授這兩招的陳大人，則明確設定為燕青拳大師