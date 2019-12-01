【WWE】洲際冠軍腰帶全新設計　是否意味中邑真輔可以繼續衛冕？

新腰帶登場！在11月22日的「SmackDown！Live」中，現任洲際冠軍中邑真輔（Shinsuke Nakamura）從Sami Zayn手上，接過了全新設計的「WWE洲際冠軍」（WWE Intercontinental Championship）腰帶，一改自2011年開始使用的舊款式。 究竟今次的改動有何涵義？觀眾又是否受落？

金色新寵

由1979年9月開始，WWE洲際冠軍賽事已經迎來了第40個年頭。而現任冠軍中邑真輔則衛冕了超過132天，橫跨了近兩年半時間，乃這個頭銜的最長紀錄。

在11月22日的「SmackDown！Live」中，中邑真輔的「好搭檔」Sami Zayn現身，並向他呈上了全新設計的洲際冠軍腰帶。相較於舊款式，新腰帶採用金色和黑色作為主色調。而原先中央的藍色地球標誌，則被換成了WWE的徽號。

雖然不少人懷念舊款設計，但觀眾普遍都對新腰帶受落。有人甚至形容為「最棒的洲際冠軍腰帶設計」：

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這次用上新設計的理由眾說紛紜，其中一個原因，或許與FOX電視網有關。「SmackDown！Live」是今年10月正式登陸FOX，為隆重其事並營造「全新」的感覺，WWE在腰帶方面製造點話題，也實在無可厚非。

此外，舊腰帶是由前WWE選手Cody Rhodes，於2011年重新起用。現時Cody Rhodes已經轉投AEW（All Elite Wrestling）旗下，並擔任營運長一職。為了跟他撇清關係，WWE自然需要在他的「象徵性腰帶」落點工夫。

最後，這條新腰帶或許預示了往後劇情的發展方向。首先按照慣例，若果衛冕冠軍獲得了全新設計的腰帶，通常就意味著他可以延續頭銜位置。似乎中邑真輔的衛冕之旅仍未結束。而這次安排他的「好搭檔」Sami Zayn展示新腰帶，亦明顯想強化Sami Zayn當前的擂台形象。

自今年4月Sami Zayn左肩傷癒回歸之後，就一直沒有突出表現。但據報WWE依然有興趣推動中邑真輔與Sami Zayn，在2020年的「第36屆Wrestlemania」上對賽。故此必須讓Sami Zayn在這一段劇情上佔更大比重，WWE也就順利成章安排他出場公布新腰帶。

最後我們來重溫下新腰帶揭曉一刻：