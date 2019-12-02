李小龍遊戲角色逐個數　由韓國混血兒到搞笑廚師都有

雖然他確實演出了的武打電影只有四齣半，但時至現在，李小龍大概也是國際間最多人認識的武打影星之一。而除了是著名的武打影星外，李小龍也被視為近代最有影響力的武術家之一。他改變了不少習武者的訓練和思考方式，美國的UFC (Ultimate Fighting Championship) 甚至把「現代綜合格鬥之父」的榮譽給了李小龍。

而其實除了對格鬥和武打電影有重大的影響外，李小龍的影響甚至擴展到格鬥遊戲上。自從1985年開始，李小龍的形象就經常在不同的格鬥遊戲中出現。除了部份正式有版權的遊戲外，也有不少遊戲角色用上了相貌似李小龍的相貌，或是模仿他的招牌叫聲、飛踢、姿勢和雙節棍等。

網上有一名詞"Bruceploitation"，即是Bruce Lee加exploitation(開發利用)。簡單來說就是在不同的媒介中，如電影、遊戲中，重用李小龍的外表和動作，70年代那些借鑒李小龍的電影，及以下的遊戲角色正是Bruceploitation的體現。

版權角色

以下是一些正式取得版權去使用李小龍的名字和肖像的遊戲：

+ 11 + 10 + 9

模仿角色

除了正式授權角色外，也有不少的遊戲都是以「模仿」李小龍的方式重現其英姿。而有些遊戲的重現程度其實已經不算是模仿了：