【UFC】 Khabib 4月迎戰Ferguson　為預備了四年的一戰劃上句號

自2015起安排的四次對賽都以不同理由被取消，UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov現在終於有第五次的機會在下年4月迎戰Tony Ferguson。

Khabib Nurmagomedov (28勝0敗) 和Tony Ferguson (25勝3敗)會在4月對壘的消息已經傳了一段時間，但一直都沒有簽約落實。不過上周五ESPN就報道雙方都已經正式簽了賽事合約，並決定會在2020年4月18日的UFC中對壘，為Khabib擁有的UFC輕量級冠軍腰帶進行爭奪。

其實自2015年起，兩人就曾經四次預定會在比賽中碰頭，但每次都因為其中一人出現問題而須把賽事取消，絕對稱得上為多災多難。

Khabib Nurmagomedov (左)。相片來源：官方相片 https://bit.ly/2Rp2Ocz

取消再取消

Khabib和Ferguson最初預定於2015年的TUF 22 Finale中碰頭，但賽前Khabib肋骨受傷被迫退出。之後2016年時兩人再次計劃在UFC on Fox 19中對壘，但今次輪到Ferguson因為肺部問題而要退出比賽。原本以為兩人終於能在2017年3月的UFC 209中碰頭，但又變成因Khabib減重出問題而要緊急住院，讓兩人的賽事在過磅稱重當日被取消。然後兩人在2018年4月的UFC 223再次被安排對賽，但Ferguson卻在比賽周的一次訪問後被電線絆倒並摔傷膝蓋而須退出比賽。

Khabib在UFC 229中擊敗Conor McGregor。相片來源：官方相片 https://bit.ly/2Rp2Ocz

衛冕冠軍

Khabib Nurmagomedov在綜合格鬥職業生涯中28戰全勝，而在UFC的12場比賽就只有其中一回合曾分數落後對手。Khabib在2018年的UFC 223中擊敗了Al Iaquinta奪得當時被懸空的UFC輕量級冠軍寶座後，同年10月以頸鎖降服Conor McGregor，並再於2019年9月擊敗Dustin Poirier，兩次衛冕自己的UFC輕量級冠軍寶座。

只要今次成功擊敗Ferguson，Khabib將會平了UFC中成功衛冕輕量級冠軍的記錄(三次)。(其他成功衛冕輕量級冠軍三次的記錄保持者分別為B.J. Penn、Frankie Edgar和Benson Henderson)

只要再衛冕一次，Khabib將會平了UFC中成功衛冕輕量級冠軍的記錄。相片來源：官方相片 https://bit.ly/2Rp2Ocz

「挑戰者」

另一方面，Ferguson跟Khabib一樣正處於在UFC少有的12連勝狀態當中。在UFC的整個歷史中，只有五位選手擁有12場以上的連勝紀錄： Anderson Silva (16場連勝)、Demetrious Johnson (13場連勝)、Georges St. Pierre (13場連勝)、Jon Jones (13場連勝，在UFC 214因驗出曾使用禁藥而判賽事無效而中斷)和Max Holloway (13場連勝)。

而除了12連勝外，Ferguson在當中的九場比賽中成功以TKO或降服技完結對手，並且有八場比賽因爲出色的表現而獲得賽後獎金。另外值得一提的是，Ferguson曾經在2017年的UFC 216中贏得了UFC臨時輕量級冠軍，但之後因爲未能在UFC 223中出戰而被UFC所褫奪，而他也一直說著自己依然是冠軍。

Tony Ferguson (右)認爲自己依然擁有UFC冠軍的資格。相片來源：官方相片 https://bit.ly/384fgV0

今次Khabib和Ferguson的一戰可以說是UFC歷史中最受到期待的比賽之一，而格鬥迷們都希望今次比賽能好好進行，不要在賽前再出任何差錯。雖然這場比賽的日期和地點都已經落實，但因爲現在正處於UFC編排2020年賽程表的時間，所以暫時還沒有未決定這場UFC的大會編號。