【RIZIN】RENA大晦日再戰Lindsey VanZandt

日本格鬥界盛事之一的RIZIN大晦日(除夕夜)賽事RIZIN 20的陣容近日陸續公布，而其中一場重點賽事將會是日本格鬥界女神級選手RENA再戰美國綜合格鬥選手Lindsey VanZandt。

RENA。圖片來源：Bellator官方圖片 https://bit.ly/38epzFK

RENA (9勝3敗)可以說是RIZIN大晦日賽事的常客，自2015的大會開始就每年都以賽事重點之一的身份參戰。今年RIZIN就為她安排了與Lindsey VanZandt (7勝2敗)進行一場復仇戰的機會。RENA和VanZandt在6月曾在美國的Bellator 222中的一場112磅賽事中對陣，最後由VanZandt在第一回合以降伏技勝出。

被稱爲Shoot Boxing女皇的RENA，在Shoot Boxing擁有36勝5敗的戰績，並於近年開始參與MMA綜合格鬥賽事。雖然站立打擊技術非常出色，但地戰技巧明顯生疏，在三場綜合格鬥敗績中有兩場是敗在對手的降伏技之下。在6月與VanZandt的一戰敗陣後，RENA於10月的RIZIN 19中輕鬆在20秒內擊敗Alexandra Alvare Carlos重返勝利的軌道。

RENA於RIZIN 19中獲勝。圖片來源：RIZIN官方圖片 https://bit.ly/2s00YUN

不過對手Lindsey VanZandt在6月之後也並非閒著。雖然在Invicta FC 36的比賽中分歧判定輸了給Jessica Correa Delboni，但在Invicta FC 37中在第一回合的39秒以一下踢掃TKO擊敗Shino VanHoose。

RENA與Lindsey VanZandt在12月31日Rizin 20的比賽將會在約定量級(catch-weight)的112磅中舉行。在6月RENA與VanZandt的一戰中，當時是RENA第一次在日本外的地方出賽，而今次的RIZIN 20大會則反過來會是VanZandt首次在美國外出賽。

RENA對Lindsey VanZandt官方對陣圖。圖片來源：https://bit.ly/2sTjgHP

RENA與Lindsey VanZandt在Bellator 222中過磅。https://bit.ly/2Pmw015

除了RENA和Lindsey VanZandt外，已經宣布了會在RIZIN 20出戰的還有那須川天心、朝倉未来、石井慧、 C.B. Dollaway及朝倉海等。