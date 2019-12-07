【日本武術】追求真、善、美的日本弓道

在中國古代貴族教育，儒家「六藝」中，武術亦只有射箭一項被選入其中。孔子說：「射以觀德」，全因射箭除了是武術技藝外，亦是一種修煉身心的藝術。在日本，弓道由古代武士戰場之術，變為當代注重精神修煉的傳統文化。這次請到香港弓道協會理事長李澤輝為我們介紹弓道。 文、攝：賴家俊

香港弓道協會理事長李澤輝。 弓道前身為日本武士戰場弓術，流派眾多。明治維新以後，大日本武德會為了振興武術，彰顯體育救國，於是將傳統多種武術規範化，弓術也由此加入了禮儀要素，並改稱為「弓道」，而當代分為「禮射」系和「武射」兩系分類。而在日本見到穿著盔甲的射箭活動，則屬於弓術範疇，與「弓道」有分別。 香港弓道協會由李澤輝(Bruce)於2014年創辦。李澤輝自幼學習中國武術和居合道，08年赴日本升學時，在當地希望學習一些香港未見武術，機緣下在學校附近體育中心見到有弓道場活動，從而開始接觸弓道。回港以後，先後租用其他會場發展弓道興趣班，時值2011年日本舉辦給亞洲人學習弓道的工作坊，Bruce便定期去日本學習，將技術帶回香港，2014年成立協會，未幾搬來現址。

時至今日，弓道已成為一門普及運動，因此內容與古代弓術不同而對應時代改變。一些古代精髓會流傳下來，但更重鍛煉身心。

弓道講究射品

相比於一般射箭項目，弓道除了工具和規則不同外，最明顯分別是活動目的不同。

「作為修煉身心工具，不是單純為了射中靶。好像西洋箭比賽，你射中靶的話不會太理會你的姿勢，但我們由進場、退場和射擊姿勢，即所謂射法八節(1)都有嚴格動作要求。」

當代弓道分兩種比賽，一種只計射中與否(分近距離和遠距離)，另一種則在射中與否外，還會品評技術和心態。後者常見於考段位要求，而比賽則見於天皇盃。

在日本弓道考取各段位要求。(圖片由受訪者提供) 「日本大約去到六段左右，他們相信技術和心態去到某階段，便會講究『射品』。孔子說『射以觀德』，一個人拿弓射箭望著靶心，他的行為會顯然他的心態，是否冷靜？焦急？能否應對不同場面？只要有一些猶豫，弓箭便會移動得很厲害。」 Bruce分享其中一次比賽經驗，由進場禮儀一路很順利，到射擊時心中動了意念很想射中，結果萌生了慾望，人一放鬆最終便射不中。 「弓道認為箭靶不會動，人有七情六慾，唯一不安因素是自己。」 弓道對身心有極高要求，希望參加者透過專心一致的修行，實踐弓道至高理想 ─「真、善、美」。

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上長下短的巨弓——和弓

箭該放在弓的那一邊？

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不同西洋弓握弓法

一如劍道等日本武術，弓道亦有「手之內」這個叫法，指的是握弓方式。

而日本和弓約長221cm，亦遠比西洋弓大，常用有碳纖弓和竹弓。和弓上下不對稱，拉弓時在弓的中心偏下部位握弓，與西洋弓拉法不同。

「西洋弓一般左臂固定，以調整右手來控制發射；和弓講究身體和箭的射程線平衡，用臂力保持開弓形態，心口打開，確保以用力的方向射出。(見圖)」

而弓道除了弓和箭外，還有第三寶：弽(kake)，一種用鹿皮製，類似手套的射箭專用設備(但它不是整隻手包著)。日本弓道也是採用「蒙古式扣弦法」，帶上「弽」可以用來保護拇指。