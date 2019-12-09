【Star Wars】戴上頭盔 背起Baby Yoda　成為銀河系最強賞金獵人

最近在Disney+平台上映的星戰劇集《曼達洛人》（The Mandalorian），在全球牽起熱話。與主角賞金獵人結伴同行的「小尤達」（Baby Yoda），就更加是風靡互聯網，堪稱星戰系列最強萌物。

現時尚未有「小尤達」的玩具釋出，但粉絲們不用失望，因為賞金獵人的頭盔已經準備就緒，很快就可以讓大家一嘗「星際帶子雄狼」的味道。

曼達洛人頭盔由美國著名服裝及仿製品公司Anovos研發，單看外形便能感受到其質感。（圖片擷取自http://bit.ly/344lYXN）

這款頭盔由美國著名服裝及仿製品公司Anovos研發。作為星戰品牌的長期合作夥伴，Anovos曾經製造過多款高質素的星戰產品，包括絕地武士的全身道袍、暴風兵的多種頭盔等，實力無庸置疑。

而今次製作的曼達洛人頭盔，是以劇集中使用的成品進行3D掃瞄，像真度非常之高。其物料主要為玻璃纖維，並以人手上色及風化處理。至於頭盔內部則完全襯裡，增強用家的舒適感。

現時尚未有頭盔的正式發售日期，粉絲們可以先到Anovos的官方網站「望梅止渴」。惟一肯定的是，這款頭盔的定價為650美金，即大概港幣5100元。

看來要成為宇宙最強獵人（以及養活小尤達），還真是要付出點代價呢！

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