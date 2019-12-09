【UFC】Overeem臨門失守成JOKER　功夫猴子犯規追和

上周日，UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik在美國首都舉行。主賽最終以令人意外的方式落幕，且讓我們回顧一下當天的比賽精華︰UFC 第二個Twister 降服、Mayweather TMT UFC拳手大勝、中國「功夫猴子」犯規後追和......

（圖片擷取自︰http://bit.ly/36iSgzA）

▍未到結束都不要鬆懈 輸了比賽又破唇

前K-1王者Alistair Overeem 近年成績浮浮沉沉，近四場比賽為兩勝兩負，只能守在UFC重量級頭十之內。不過，憑藉首回合擊倒Sergei Pavlovich 及Alexey Oleynik 後，終於再次獲得成為主角的機會。

原本賽事的主賽是由 Overeem 對上排名第八的Walt Harris，但後者在11月頭因家事退賽，後來UFC 找來排名第十四的Jairzinho Rozenstruik 頂替。雖然Overeem 已經年屆39，下巴硬度不如當年，但始終經驗豐富，賽前大家都看好Overeem 能夠獲勝而歸。



分數方面，的確以Overeem佔優。（圖片擷取自︰Marc Raimondi Twitter）

前K-1王者Alistair Overeem 近年成績浮浮沉沉，近四場比賽為兩勝兩負，只能守在UFC重量級頭十之內。不過，憑藉首回合擊倒Sergei Pavlovich 及Alexey Oleynik 後，終於再次獲得成為主角的機會。

原本賽事的主賽是由 Overeem 對上排名第八的Walt Harris，但後者在11月頭因家事退賽，後來UFC 找來排名第十四的Jairzinho Rozenstruik 頂替。雖然Overeem 已經年屆39，下巴硬度不如當年，但始終經驗豐富，賽前大家都看好Overeem 能夠獲勝而歸。

在比賽頭三回合中，Overeem 穩紮穩打化解 Rozenstruik的攻勢之餘，又確實地贏得點數。三位裁判的評分為一致的Overeem 30︰27，換言之Overeem 只要在餘下的兩回合不犯「大錯」，便能夠穩奪勝卷。

可是，意外就發生在最後一個回合......

【以下圖片或令人不安，慎入！！！！】

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+ 4 + 3 + 2

在第五回合的最後階段，Overeem 雖然體力下降，但Rozenstruik 未能成功突破Overeem 的抱頭防守造成傷害。直至拍案聲響起，比賽來到最後10秒，Rozenstruik 發動最後一輪攻勢。Overeem 避過Rozenstruik第一記右拳再踏後時，Rozenstruik 追步上去以左上勾配右勾拳，重重擊中Overeem 的左頷，使其左唇嚴重破裂。傷口長達寸許，甚至隱約露出口中的牙膠，令人不忍直視。



UFC 對上一次出現比較嚴重的唇傷，已經要數上2015年UFC 189中，時任Welterweight 冠軍Robbie Lawler 對上Rory MacDonald 所受的傷了。賽後有網民把Overeem「惡搞」成DC角色Joker。



His lip was hanging off, goddamn that was nasty #ufc Overeem vs Rozenstruik



pic.twitter.com/WH0sGBAXyv — 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞 (@FrankiesTooLoud) December 8, 2019

最後重溫一下這記KO的慢鏡，然後轉換心情看看其他精彩賽事。

▍UFC史上第二個Twister 降服

Bryce Mitchell 在第一回合以罕見的"Twister"降服了對手Matt Sayles，成為UFC 史上第二個Twister。Twister這一個技術，按將它發揚光大的巴西柔術家Eddie Bravo所說，在摔跤中被稱為guillotine（斷頭台），但因在巴西柔術中已有技術使用了guillotine這個名稱（就是我們所知的斷頭台），所以改名叫Twister。



由於技術步驟複雜，所以說多無謂，直接去片。

▍TMT第一位UFC選手牙膠飛脫

烏茲別克斯坦拳手Makhmud Muradov 是首名簽約"The Money Team"的MMA 拳手，更被拳王Mayweather 譽為「世上最好的MMA拳手」。今場是他在UFC 的第二場比賽，對上美國拳手Trevor Smith。最後Muradov 不負眾望，在第三回合一拳重擊得手，把對手口膠飛，清脆擊倒對手。

▍中國「功夫猴子」犯規後追和

（圖片擷取自︰вσχιηg Twitter）

被譽為「中國MMA明日之聲」的「功夫猴子」宋亞東現時排名十三，之前四場四場全勝，是中國今次迎來他的UFC第五戰，對上排名第九的Cody Stamann。假如宋獲勝的話，他很可能成為中國首位晉身UFC排名頭十的拳手。

比賽初段，宋在打擊上明顯佔優，只要他好好應付Stamann的摔技，應該不難取勝。可惜，宋在第一回合中段不在地面纏鬥中膝擊Stamann的頭部，被拳證果斷扣掉一分，令局勢變得十分嚴峻。

縱然宋在之後時間發起多番猛攻，但在Stamann的摔技纏鬥下他無法取得明顯優勢，挽回局勢。最後，二人賽畢三回合，三名裁判分數分別為29–27、28–28、28–28，賽事以「多數和局」告終。對宋亞東而言，可謂是「不幸中之大幸」。

