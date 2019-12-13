【Steam】動物之鬪：眾神之鬪後又一力作　爆肌狐狸大戰魔法松鼠

勾拳柴犬、水魔法松鼠、流氓貓貓……大家還記得這些因錯位拍攝，而熱爆互聯網的動物梗圖嗎？最近台灣獨立遊戲商Digital Crafter，便將牠們製作成格鬥遊戲《動物之鬪》（Fight of Animals），讓這些肌肉發達的動物明星，可以在擂台上一決高下。

遊戲將在今個月19日，於Steam平台上發售，售價未定。按照Steam頁面的介紹，本作採用2D建模，格鬥系統則以「簡潔」為。只需要用一個技能鍵，再輔以不同方向鍵，就能使出各種必殺技。哪怕是完全沒有接觸過格鬥遊戲的玩家，都能夠用順暢的方式痛打對手！

「肌肉右鉤柴」大戰「絕對王者狐」，究竟誰勝誰負？（圖片擷取自http://bit.ly/35i04BJ）

根據現時的預告片，除了文首提到的三隻動物，今次可供操控的角色還有「威猛孤狸」、「肌肉白鯨」、「烏鴉猩猩」等。至於有沒有隱藏角色，或者未來會否新增其他動物，就要留待玩家親自發掘了。

Digital Crafter素以天馬行空的格鬥遊戲見稱。2017年，它們便推出過一部以各個宗教神祇為題材的《眾神之鬪》（Fight of Gods），將佛祖、耶穌、關帝共冶一爐，在當時牽起了不少話題。不曉得今次的《動物之鬪》能否再創高峰呢？

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