【ITF】九段師聖日馬隊伍齊集香港　參與國際跆拳道亞洲邀請賽

2019年度跆拳道（第十屆學界）暨亞洲邀請賽，已經圓滿結束。當天賽會更邀請到國際跆拳道聯盟副總裁兼秘書長Grand Master Trevor Nicholls 作為嘉賓，著實令小編大開眼界。

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由沙田民生關注會主辦，香港正統跆拳道聯盟合辦，沙田體育會、日興文化發展促進會、沙角邨居民協會協辦的「沙田·跆拳道（第十屆學界）暨亞洲邀請賽」已於上周末假美林體育館舉行。

賽事吸引來自日本、馬來西亞、香港等地19個組織，超過300多名兒童、青年、成年運動員參與，競逐各項殊榮。賽會更邀請到國際跆拳道聯盟副總裁兼秘書長、黑帶九段Grand Master Trevor Nicholls 作為嘉賓，並於翌日舉行技術研討班。



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賽事主要分成擊碎、套拳、搏擊項目三種。擊碎賽在於以拳腳打擊（正拳、手刀、側踢、旋踢）擊破環保膠板分出勝負。比較特別之處在於，賽會打造了兩台「揸板器」，以降低人手持枝的差異。



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套拳賽則採取對決淘汰制，兩位選手同場同時操演，最後再由裁判舉旗決勝負。ITF套拳的最大特色莫過於Sine Wave的發力理論，也是當初崔泓熙將軍正式把空手道和跆拳道畫出分野的決定性因素。



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至於搏撃賽方面，ITF跆拳道跟奧運跆拳（WT）截然不同，最大分別在於不穿戴護甲及允許拳擊頭部得分。由於踢擊所得分數較高的關係，比賽方式仍保有傳統跆拳道色彩，不至於變成一般踢拳比賽。

大家不妨從以上圖輯欣賞運動員的精彩表現，同時支持一下認識的朋友。

