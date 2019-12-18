【MMA】全新香港業餘修斗排名賽　排名第一或能出賽日本

除了香港業餘修斗大會（夏/冬）外，再展開新一系列排名賽。

修斗是日本的首個，亦是世界首批的MMA組織，成立於1985年。它比現時最大型的MMA賽事UFC，還要早8年成立。第一場修斗業餘比賽舉辦於1986年，而首場職業修斗比賽則在1989年舉行。

香港業餘修斗協會自2016年成立，一向每年舉辦兩次大會：夏季及冬季。當中各量級的優勝者均有機會代表香港，參加日本一年一度的全日本業餘修斗選手權大會，與日本好手同場較量。

今年，香港業餘修斗協會為了加強推廣修斗運動，增加香港選手參加比賽的機會，增設全新系列的「香港業餘修斗排名賽」。各量級將有各自的排名榜，按照選手參賽所得分數累積決定排名。年終時，排名第一的選手或能出戰全日本修斗大會。

首一輪「排名賽」日前開鑼，在12月8日假Sensory Fight Club舉行。當天賽事共有14選手參加，進行7場業餘修斗比賽。且回顧一下當天由KC Lau 拍攝的精彩圖輯。



+ 7 + 6 + 5

▍完整賽果：

Lightweight（70.3公斤）：Chung Pui Wing 勝 Wong Man Hei，R1，0:30，TKO (受傷)

Flyweight（56.7公斤）：Li Kwok Chung 勝 Wolf Yeung，一致判定

Bantamweight（61.2公斤）： Matthew Wu 勝 Cheung Kiu Ho，R2，1:58，TKO (裁判終止)

Welterweight（77.1公斤）： Yuen Man Nok 和 Lau Yat Long，判定和局

Bantamweight （61.2公斤）：Lau Tsz Hong 勝 Lee Kwan Wai，R1，1:33，降服（三角絞）

Bantamweight (女子 61.2公斤）： Ashleigh Martin 勝 Veronika Partikona，一致判定

Featherweight（65.8公斤）： George Vong 勝 Lucky Navia，多數判定

