【日本泳法】用於奧運傳聖火　游水格鬥術達至「水人一體」

東京奧運聖火傳遞倒數百日，東京奧委會發布了路線以及火炬手名單。當中除了有輓曳馬與蒸汽火車，大分縣更以日本傳統武術「日本泳法」來傳聖火。 但究竟什麼是日本泳法?

日本泳法，或稱古式泳法，從江戶時代至今約有400年歷史。

這種游泳方法會被歸類為一種「武術」，是因為內裡的技法包含著盔甲或手持盔甲時的游泳方法，以及水中的格鬥技巧，包括使用刀劍及火繩槍，更有雙手被束縛時的游泳方法，可以說是為了軍事發展而成的技術。但因江戶時代相對太平，所以當時真正用以投入戰鬥的機會不多，結果成了一種修煉方法，更有說能達至「水人一體」的禪宗境界。(1)

現時日本水泳連盟認可的日本泳法流派有十三個，各自都有專門為當地水域量身定制的技術。各個流派中稱呼「日本泳法」的方式也有不同，例如水府流會叫做「水術」、観海流會叫作「泅水術」、小堀流會叫作「踏水術」。(2)

技法和姿勢方面，除了有如自由式的身體向下，和背泳的身體向天，亦有側泳的姿勢，以及像「踩水」一樣的直立泳法。而從影片中看到不同姿勢下，泳者的頭都未有沒入水中，大概是其中一個特點，這種泳法有助於在水中做不同的「動作」：

+ 3 + 2

有幾個泳姿在游泳時可以空出一隻手，以保持手持之物不用接觸水。這當然也有其實際用途，例如過護城河時，總不能讓火繩槍碰到水吧？而現在，就是用來傳聖火了。

這次大分縣就以「日本泳法」來傳聖火（該地的流派是「山內流」），到時大家記得留意！

資料來源：

(1)https://www.chiba-c.ed.jp/awakou/homepage/sc/club/sports/h_t_swimming/great_hist2.htm

(2) http://www.koikeryu.com/master.html#top