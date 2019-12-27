川村虹花回歸《筋肉体操》　出演《新年特別篇 - 豪華筋肉祭》

上年年尾很多人忽然關心日本MMA，原因就是這位靚女拳手川村虹花。

川村虹花是有「最強地下偶像」之稱的日本女子組合「假面女子」的其中一員，同時也是MMA選手。「假面女子」分作四個團體，「愛麗絲10號」、「蒸氣女孩」、「盔甲女孩」及「復活節女孩」，而川村虹花就是「愛麗絲10號」的成員。(其實編輯們完全不懂)

在一次訪問中她說出了為何想成為MMA選手：

我第一次在Deep Jewels時看到女子選手，她們就像男生一樣厲害及威風凜凜。我跟我自己說「有沒有人可以一邊做偶像一邊在擂台打比賽？」如果我想啟發別人，就像AKB48啟發我那樣，我必須從日本存在的成千上萬的偶像中站出來，成為我一直計劃成為的獨特偶像。 川村虹花

在我跟經理人說我想打MMA又同時繼續表演時，我把他嚇壞了。當我說要打比賽，不是打那種「偶像表演賽」，而是打認真的比賽，就像我認真當偶像一樣，這嚇死他們了。我會當一個專業的搏擊選手。他們100%支持我。 川村虹花

現時她的戰績為2勝5敗，上年年尾戰敗後已處於三連敗，未知2020會否反彈。

比賽以外，今年她決定參加很受歡迎的NHK綜合節目《一起筋肉体操(みんなで筋肉体操)》的第四系列《新年特別篇 - 豪華筋肉祭》。

🔥拡散希望🔥

NHK 『みんなで筋肉体操』

第4弾シリーズ

「新春スペシャル・豪華筋肉祭り」

川村虹花が再び出演します！！！

川村虹花は1/3女性版、23:20〜センターで出演します！💪🏻✨

1/2男性版は武田真治さん、西川貴教さん、ゴールデンボンバー・樽美酒研二さんが出演です！#筋肉は裏切らない pic.twitter.com/ha94cABOZP — 川村虹花 (@NanakaKawamura3) 2019年12月16日

確實她的身體能力很不錯：

川村虹花於去年7月也有參加過這個節目，更是這一個節目中第一個女助手，並在深蹲環節中站在中心。《一起筋肉体操》是一項肌肉訓練計劃，讓觀眾一邊看電視，一邊在家裡練習，以鍛煉身體：



川村虹花的女性向《一起筋肉体操》將會於2020年1月3日播出，想留意的朋友記得留意啦。