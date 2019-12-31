Gary Daniels：美國踢拳高手 演成龍《城市獵人》反派

在甄子丹《葉問》系列中，經常出現由洋人演反派，中國人打洋人的情節。洋人反派的配置，遭人詬病電影渲染民族主義，中國人武打片注定要打洋人。其實早在香港動作電影黃金年代的七十至九十年代，已有不少洋人在港產片亮相演出反派，例如李小龍和成龍作品，都有這類角色配置。那年代在香港演出反派的洋人，個個來頭不少，這次為大家介紹八十年代美國踢拳拳手─Gary Daniels。

《龍爭虎鬥》啟發學習武術



Gary Daniels (圖片來源：http://actorz.ru/) Gary Daniels (1963 - )，英國籍演員，武術家、踢拳(Kickboxing)比賽拳手，前世界輕量級踢拳冠軍(P.K.A)。他在香港電影的產量不多，但最為人深刻是1993年在成龍主演《城市獵人》中反派演出，他亦於美國版《北斗之拳》中演出主角拳次郎，從影三十年來演出了大約80部作品。 根據外媒訪問，倫敦出生的Gary Daniels自少受到李小龍《龍爭虎鬥》和成龍作品啟發，立志要學習武術和向電影業發展。他在八歲時在學校學習一種於六十年代晚期在英國學校設立，叫Mongolian Kung Fu的混合武術(Hybrid martial art)課程，當中涉及詠春、拳擊、蒙古摔跤和武術的課程。 12歲時Gary轉學跆拳，並於16歲開始考得黑帶二段，並參與ITF比賽，可惜他接連三次都是因為遭取消資格而於ITF比賽落敗。於是他在17歲開始轉學踢拳，並師隨英國前拳擊世界冠軍Mickey Byrne學習。

1979年，Gary首次參與踢拳世界比賽，其中兩場和後來著名影壇的打星尚格雲頓對決，在踢拳生涯他得13勝(13KO)3敗記錄。1980年代，他轉往美國發展，並參加當地踢拳比賽，獲31勝(30KO)4敗記錄，其間他在美國拜師世界拳王、噴射機賓尼(Benny Urquidez)學習泰拳，並於1990年贏得得 WKBA 加州輕重量級拳王金腰帶。

為拍戲多涉獵不同武術

Gary Daniels在《城市獵人》中有一幕要扮演遊戲人物《街霸》KEN。(電影截圖) 1988年Gary開始他的影視生涯，於菲律賓開拍第一套作品。據他於訪問中表示，他自小便於搏擊運動和電影拍攝方向立志，所以他特別注意保持自己柔軟度和踢擊能力。而他明白為了拍戲不能只是得踢拳技巧，否則觀眾很快會看悶，所以他在從演期間仍然積極學習不同武術，例如他在拍攝《北斗之拳》時，師從武術指導Winston Omega學習少林王家拳(Shaolin Wong Family Fist)。 九十年代他來香港參與電影拍攝，但產量不多。最令人深刻是在成龍《城市獵人》(1993)中演出反派一角，他後來和大島由加利等外籍打星，參演李賽鳳主演的《金三角群英會》。Gary Daniels參演了大量動作電影，較為人認識有2008年演出由陳國坤主演內地電視劇《李小龍傳奇》、真人版《鐵拳》(2010)電影Bryan Fury一角和在史泰龍《轟天猛將》演反派Lawrence "the Brit" Sparks。

Gary Daniels與老師Winston Omega。(圖片來源：http://www.easternfilmfans.co.uk/gary-daniels-exclusive-interview/) Gary憶述，他在拍攝《城市獵人》其中一場開場片段(見附片)拍得讓他腳震。因為成龍追求完美，他要不停一字馬開合，多次重複這個動作。他平常做這個動作本身並不困難，但香港的武術指導對此有更高要求，所以令他要以與平時不同方式去演這個動作，並配合武指要求。幸好當年還年輕，但讓他十分難忘！

從影三十年，Gary表示他仍有不少打星他想合作，例如甄子丹。但在拍動作片以外，他希望嘗試參與不同類型作品演出。

參考網頁：

https://www.actionreloaded.com/gary-daniel-interview/

http://www.easternfilmfans.co.uk/gary-daniels-exclusive-interview/

