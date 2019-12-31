【帶子雄狼】日本三大劍戟片之一　嬰孩就是他的最強武器

第一季的《曼達洛人》圓滿結束。這部可謂支撐住現時整個星戰系列的電視劇，很多設定都讓人想起了日本經典劍戟片《帶子雄狼》（子連れ狼）。不管是浪客的風格，還是暗藏殺機的稚子，有理由相信《曼達洛人》的確是以《帶子雄狼》為參考對象。 藉著《曼達洛人》暫時退場的機會，我們今天就來重溫一下《帶子雄狼》。

拝一刀的復仇之旅

《帶子雄狼》是由小池一夫原作、小島剛夕作畫的漫畫作品，1970年開始於《漫畫ACTION》上連載。期後《帶子雄狼》被搬上大銀幕，由若山富三郎飾演初代男主角，並有多套續作及再版。

《帶子雄狼》的故事設定於江戶時代。主角拝一刀乃「水鷗流」的高手，與「柳生藩」在御前比武中獲勝，並取得了「公儀介錯人」一職，專門替幕府執行切腹儀式。此舉惹起了柳生藩的嫉妒，將拝一刀全家滅門，僅剩拝一刀與幼子拝大五郎生還。

兩父子遂結伴浪跡天涯，躲避柳生家族的追殺。另一方面，拝一刀又以「一殺五百兩」的價錢接受殺手任務。藉此來添置武器，向柳生藩報仇……

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日本三大劍戟片

自從被改篇成電影後，《帶子雄狼》的人氣就一直高居不下，與《盲俠座頭市》（ざとういち）、《修羅雪姫》（しゅらゆきひめ），並稱為「日本三大劍戟片」。順帶一提，《修羅雪姫》與《帶子雄狼》同樣是出自小池一夫和小島剛夕的手筆。

所謂「劍戟片」，顧名思義就是以日本武士為核心的動作電影，並糅合了流浪、復仇、政治等元素。為了營造出武士世界的殘酷，劍戟片毫不掩飾任何血腥場面。噴血、斷肢、抽腸，俱是等閒。而比諸於《盲俠座頭市》，《帶子雄狼》更加是將暴力美學發揮得淋漓盡致。甚至成為了Cult片的一道標竿，對大導昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）也影響至深。由鄭少秋主唱的《天涯孤客》，亦是改編自《帶子雄狼》的電影主題曲，足見《帶子雄狼》的知名度。

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嬰兒就是最強武器

雖然被歸類為「劍戟片」，但拝一刀最具特色的兵器，其實是拝大五郎所乘坐的嬰兒車。例如扶手裡藏著短刀，可以隨時當暗器使用；兩邊車軸則能接駁成一根長棍，按下機關後會變成斬馬刀。而在拝大五郎的床塾之下，更內藏多支機關槍炮——整架嬰兒車就是一個移動的炮台。這亦是《帶子雄狼》在設定上的奧妙之處。

對一般人來說，携同嬰孩戰鬥，必然是個累贅。但拝一刀卻將之化成他的最強武器，這點同樣體現在他的孩子大五郎之上。大五郎懂得放暗器、偵察敵陣，為父親餵水療傷。當別人都將他視為拝一刀的弱點之際，就已經正中下懷。情況就如《曼達洛人》裡的「小尤達」（Baby Yoda）一樣。

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事實上，《曼達洛人》與《帶子雄狼》真正相似之處，並不單純在於「浪客/嬰孩」的背景，而是嬰孩本身的定位。在《曼達洛人》裡，小尤達看似並無殺傷力，甚至與賞金獵人的形象毫不合襯。但每當賞金獵人陷入生死危機，小尤達就會施展原力，扭轉局勢。他和大五郎都不是受保護的對象，而是與浪客平等的夥伴。

相信喜歡《曼達洛人》的觀眾，都會感受到《帶子雄狼》的魅力。