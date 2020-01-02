【劍豪生死鬥】悲壯的武士漫畫經典

之前介紹過《無限之住人》，以瑰麗獵奇畫風訴說著一部幕府初期的復仇故事，給人一種浪漫的悽美感。今次則介紹另一套經典的硬派武士漫畫，以一種悲壯的語調揭示武士道社會後的悲歌——《劍豪生死鬥》。

注意：《劍豪生死鬥》為限制級漫畫

圖片來源：東立網站

漫畫基本資料

《劍豪生死鬥》（シグルイ）是南條範夫原作，山口貴由作畫的時代劍士漫畫，於2003年8月 - 2010年7月在秋田書店發行的月刊漫畫雜誌《Champion RED》連載。日文單行本（全15卷）由日本チャンピオンREDコミックス出版，中譯本由台灣東立出版社代理。《劍豪生死鬥》在2007年被動畫代，在日本電視台WOWOW放映。

漫畫以南條範夫的時代小說《駿河城御前試合》第一話〈無明逆流れ〉為藍本改編而成。原本〈無明逆流れ〉篇章只有35頁，1萬多字。山口貴由對小說內容進行了大幅度的改編創造，成就跟原著內容截然不同的《劍豪生死鬥》。

日文標題「シグルイ」（死狂），來自於日本江戶時代由山本常朝所著的日本武士道經典作品《葉隱》（葉隱指的是「在君主看不到的地方也要盡忠」）：「武士道は死狂ひなり。一人の殺害を数十人して仕かぬるもの」。《葉隱》一書主張：「武士要毫不猶豫的奉獻生命，絕不偷生，只有不要自己的命，才能要別人的命。」而《劍豪生死鬥》的故事發展亦緊扣住這種極端武士道思想。

故事內容

故事以在寬永6年9月24日駿府城內舉行了的御前試合為開端。是次御前試合源於駿河大納言德川忠長為滿足一己私慾，不顧下臣以死進諌的情況下，命令把木劍技術比試轉成真劍的生死對決。因此四方武士聚集在駿府城中，展開了11場生死比試。其中一場比試是一名獨臂劍士與一名瞎眼跛腳劍士之間的對決，而這兩人正是故事的兩位主角——藤木源之助及伊良子清玄。然後故事便回溯至「虎眼流」的恩怨情仇⋯⋯

虎眼流的道場由「濃尾無雙」岩本虎眼所開，以「刀流」和「流星」等秘技在劍術界享負盛名。可惜岩本虎老年心智經常失常，不時變得極為瘋狂殘暴。藤木源之助是虎眼流的代理師父，性格沉默寡言而正直。他出身低微，幼時遭父母遺棄，幸得虎眼收養成人，因此他一生都為虎眼流竭盡所能，以報答恩情。源之助在道場的本領僅次於牛股，被視為很可能與青梅竹馬的虎眼之女三重成婚，成為道場未來的繼任人。

圖片來源：https://bit.ly/2ZLKtYZ

可是天意弄人，正當虎眼流欣欣向榮之際，天才美男子伊良子清玄闖進了虎眼流的道場，令源之助的命運倏然逆轉。清玄心懷大志，渴望出人頭地，拜於虎眼門下。一年後清玄憑藉過人的天賦，實力超越源之助成為虎眼流的繼任人。最後清玄卻在即將出人頭地之時，被發現與虎眼愛妾（嚴格應是被虎眼包養的女人）阿郁有私情，受到處罰雙目失明，並被放逐。後來，他創造出了劍術「無明逆流」，展開了對虎眼流復仇之路。

而藤木源之助與三重在清玄的復仇中倖存下來，三重藉著利用源之助來完成個人對清玄的報復⋯⋯

圖片來源：Deviantart，By Brolo

武士道背後的悲歌

漫畫雖然包含大量血腥暴力的情節，亦有色情裸露的畫面，但是獵奇暴力絕不是漫畫的重心。正如網上意見所言，《劍豪生死鬥》是以血腥暴力作為渲染，以揭示武者／武士在武士道社會身不由己的悲歌。

故事中的兩位男主角及女主角，甚至是其他角色，無一不被武士道的價值觀所束縛。

伊良子清玄

在故事中，伊良子清玄是大反派的角色。他為求出人頭地，不惜利用他人，傷害他人，包括弒師、殺母、毀滅收養自己的寺廟。他是妓女之子，深感出身決定地位，所以促他處處逆天而行。

所謂的「能力改變地位，努力可以開創天地」，在武士社會並不適用。在天下太平的武士社會中，地位分明，要求人民各安其分，甚至連武士的武力亦已不足為道。清玄深明此道，所以他不相信仁義道德，反抗武士道論理規範，他相信的只有自己。以下一幕便總結了清玄的一生：

清玄跟賤機檢校（以盲人之身而擁有和大名相近權利的實力者）說：「不論是武士或是夜鶯，不論是駿河大納言或是當道者，都是生而平等的，我的劍會證明！」

但是，伊良子清玄所追求的並不如他所說的宏大，亦只不過是想凌駕眾人，為個人而活，終究是武士道中的一環。

伊良子清玄。圖片來源：https://bit.ly/35cLLgN

藤木源之助

藤木源之助在故事中一直是作為「正義」的一方存在，他堅毅不移地一心為虎眼流服務，安分守己地為貫徹「忠義」而行動，以守住家業為目標。可是，他的堅忍頑強並非出於自身內心，他的一生都強自抑壓個人情感，遵照師父之命而行。

例如已經失心瘋的虎眼選擇清玄作為繼任人時，他保持沉默，不問因由。又如師父要求三重在眾人面前與清玄交合，三重不從，師父命徒弟們按住三重就犯，那時源之助仍是默默遵從，不作反抗。相反，清玄卻馬上出言制止，這並非出於正義，而是巧妙地奪取三重的歡心。

藤木源之助堅信忠義、武士精神，卻不問行動的因由，只是盲目地按照師父之命而行。其實「正直」背後，源之助只是「武士道」的傀儡，典型的「忠臣」形象，就如故事最初的武士一樣，以自殘的手法向主君進諫，卻不受理睬而白白犧牲。

藤木源之助。圖片來源：https://bit.ly/2MNdjTO

牛股権左衛門

一開始是個微笑的巨漢，他為了變強而拜入虎眼門下，但是後來被虎眼用刀將口部割裂，相貌變得醜陋。他深信武士道中「只有不要自己的命，才能要別人的命」的精神，甘願為變強而獻出一切。他在一次試驗後，被虎眼批評他身上有情纏繞，所以一直不被接納。於是，牛股不惜閹割並且殺害青梅竹馬，而得到了虎眼流奧義與師範地位。

可笑的是，無論是伊良子清玄、牛股権左衛門，還是藤木源之助，他們跟武士一樣，在挾著「忠誠」之命盲目進行著種種瘋狂荒誕的行為。伊良子清玄渴望出人頭地，卻殊不知名存千古的武士其實都跟常人一樣，主君一聲令下便不得、不能違抗。

牛股権左衛門。圖片來源：https://bit.ly/35jg4T2

簡而言之⋯⋯

由於篇幅所限，本文未能一一交代《劍豪生死鬥》的精彩之處。但在此推薦大家觀看漫畫之餘，不妨翻看《劍豪生死鬥》的原作及動畫，它們都是相當精彩的作品。