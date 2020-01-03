【尼泊爾】喜馬拉雅山上的女武僧　習武 救災 打擊人口販賣

在尼泊爾首都加德滿都外的「天龍彌陀山」，居住了一群現代的女武僧。她們隸屬於藏傳佛教竹巴噶舉派支派天龍（竹巴）傳承的一所寺院。她們自稱為「功夫女僧」（Kung Fu Nuns），又名「晉美」（Jigme，藏語中「無畏」的意思），並有自己的Facebook專頁。

作為世界上最貧困的國家之一，尼泊爾男女不平等的問題非常嚴重。當地逾半女性沒有機會接受教育，有些學校不設女廁，甚至不收女學生。有些父母更認為女性沒有價值，將產下的女嬰賣掉。

有見及此，第十二世嘉旺竹巴法王（Gyalwang Drukpa）晉美白瑪旺欽（Jigme Pema Wangchen）決意改變現狀，提倡性別平等。他鼓勵比丘尼習武，以此增強自信和健康。他認為習武可以提高專注力，幫助她們修行。

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現時寺內已有約800名比丘尼，她們每日清晨3時就起床，之後便會開始進行靜坐、騎單車、習武、跑步等各項修行。除此之外，她們亦懂得一些基本的急救以及求生技巧。

比丘尼加莫（Jigme Yangchen Ghamo）接受訪問時提到，習武使她們變得既強壯又勇敢，並且能在惡劣環境下生存及救人。2015年尼泊爾大地震期間，她們前往偏遠村落的災區救援，給災民發送物資和裝設太陽能板，並建造逾200間房子。另外，她們又發現當地女性受人口販子威脅，於是發起「單車之旅」，從加德滿都騎單車到印度邊界，喚起大眾對人口販賣的關注，並宣揚兩性平等。

她們的努力並沒有白費，部份村莊近年產生了很大變化，有更多女性出席村落會議。美國非政府組織「亞洲協會」（Asia Society）於上年10月向她們頒發「亞洲創變者獎」（Asia Game Changer Award），嘉獎這群比丘尼的善舉。

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主要參考資料：

佛門網