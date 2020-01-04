【泰臣】拳王驚訝自己原來是街頭霸王角色

雖然數目沒有像李小龍的角色一樣多，但泰臣(Mike Tyson)這位曾經在80到90年代風靡一時的拳王，在遊戲界也有不少的經典角色。當中而最著名的應該是在原版《街頭霸王 II》 (Street Fighter II) 中擔任四天天王中的拳手 M.Bison / Balrog。

到底是M.Bison還是Balrog

《街頭霸王 II》 (Street Fighter II)是90年代大熱的電玩遊戲，不論是街機版或是家庭遊戲版都創造了不少的銷售紀錄，而後繼的遊戲更是出之不斷，2016出版的《街頭霸王 V》到現在還是大受歡迎。

在1991年原版的《街頭霸王 II》中，除了玩家能自由選擇使用的8位角色外，個人遊戲模式中最後還有由四位玩家不能使用的角色擔任四位首領。坊間一般稱這四個角色為四大天王，而守住第一關拉斯維加斯的就是一位貌似泰臣(Mike Tyson)的凶悍拳M.Bison。

《街頭霸王 IV》中Balrog。圖片來源：https://bit.ly/2Ff0JIy

有些讀者可能會留意到，M.Bison應該是擔任最後首領的司令，拳手的名字應該是Balrog才對。

到底M.Bison還是Balrog，這就要追溯到遊戲到底是日本版和美國版。在先行出版的日本版中，拳手的名字的確是M.Bison，而M就是Mike的簡稱，所以全名其實就是Mike Bison。但在美國發行時，因為怕被真正的Mike Tyson控告，所以就把四大天王的名字來個乾坤大挪移。除了在1987年第一代《街頭霸王》 (Street Fighter) 已經存在的泰王Sagat的名字保持不變外，拳手M.Bison變成Balrog，鐵面人Balrog變成Vega (港漫中著名角色鐵面域加的由來)，而司令Vega就變成了M.Bison。

泰臣29年後方知自己曾任街霸四大天王

不論名字是M.Bison還是Balrog，基本上大部份玩家都一眼就能認出街頭霸王的拳手角色就是泰臣。但是對於這個橫跨差不多29年，並風靡全世界的遊戲系列中有自己的角色，泰臣竟然一直一無所知。直到近日在一個ESPN訪問中，當主持人問及泰臣對這個角色的想法，泰臣才「咦~？」一聲那樣發現自己是《街頭霸王 II》的四大天王。(見視頻2:38)

其他的泰臣角色

雖然不及李小龍的角色多，但除了《街頭霸王》系列外，泰臣的角色形象也在不少的遊戲中出現。當中比較出名的就要數《Punch Out》系列，而在《EA Sports UFC 2》中，泰臣也是可以使用的特定角色之一。