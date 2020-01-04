【Bill鉤矛刀】中世紀最強冷兵器之一　兼具矛刀鉤功能的長柄兵器

十六世紀英國武術大師George Silver 甚至將其形容為「最強的武器」。

長柄鉤矛刀往往被世人所忽略。（圖片擷取自：http://bit.ly/2rUFlpd）

提到中世紀戰場兵器的話，相信不少讀者都會馬上想起長劍、長槍、長柄大斧、戰錘、長弓等等。但其實還有一種長柄兵器被當時的士兵廣泛應用，那就是長柄鉤矛刀（Bill）。

長柄鉤矛刀在長度、功能、外形上跟瑞士戟相似，但更廣為非貴族士兵喜愛。十六世紀英國武術大師George Silver 甚至將其形容為「最強的武器」。





▍由農具到戰場兵器

長柄鉤矛刀的前身是農業用的鉤刀，或稱「鍥」。這是一種源遠流長的切削工具，刀身上端有曲線刀刃與一個鉤尖似鐮刀，但刀身下端為直身，整體稍厚，在農業與林業上常被用於刈草禾與砍斬小型木質材料如柴篠、灌木叢或樹枝。主要有分成單手短柄用於劈割木枝、植物，長柄用於劈斷大樹的枝條。

後來長柄鉤矛刀由於製作簡單、攻擊距離遠、砍劈功能優異，所以開始被中世紀軍士用作兵器之用，其後更作出改良，令其成為多功能的長柄兵器。甚至發展出鉤矛刀專屬部隊鉤矛刀兵（Billmen），成為中世紀英國長弓兵以外的標誌性兵種。



當歐洲諸國開始在十六世紀採用長槍、火銃的兵器組合時，英國仍然堅持長弓、鉤矛刀的傳統陣營組合。在都鐸王朝時期的「佛洛登戰役」（Battle of Flodden）中，英格蘭軍隊便以鉤矛刀兵擊敗了蘇格蘭的5米長槍兵，最後蘇格蘭國王詹姆斯四世戰死當中。甚至直到1798年的愛爾蘭起義中，長柄鉤矛刀仍然被起義軍大量採用，作為長槍以外的主要兵器之一。

▍長柄鉤矛刀的形制及種類

長柄鉤矛刀的不同形狀。（圖片擷取自︰http://bit.ly/2SQEJfe）

最原始的長柄鉤矛刀外形跟林業用鍥不同，除了基本鉤狀的刀刃外，還加上了刺擊用的矛尖及在主刀刃背面加上尖刺。主刀刃的末端一般會向前彎曲以形成一個鉤子，這是鉤矛刀跟瑞士戟的區別特徵。

長柄鉤矛刀後來發展出不同種類。義大利式鉤矛刀的刺擊矛部分一般較長，而英國式鉤矛刀的長度普遍較短，配以寬闊的砍劈刀刃。

鍾愛鉤矛刀的英國甚至還把它細分成「黑」（Black）、「棕」（Brown）、「森林」（Forest）三種。根據十六世紀英國武術大師George Silver 於1599年在《Paradoxes of Defence》的描述，「黑鉤矛刀」長5到6英呎（1.5-1.8米），而「森林鉤矛刀」則長8-9英呎（2.4-2.7米）。

▍長柄鉤矛刀的普遍技法

長柄鉤矛刀是作為團體部隊兵器使用，並由於其製作比起瑞士戟相對簡單，而且攻擊模式多樣，所以廣受中世紀非貴族士兵歡迎。

長柄鉤矛刀兼具斬、刺、勾、柄打等攻擊方法。以矛尖刺擊，可有效應對身穿鎖甲或非全身披甲的敵人，同時鉤支部分能夠避免刺擊過份深入敵方體內難以拔出。以鉤刃斬擊，可造成斧頭般的斬擊效果，有效對敵方軀幹肢體造成嚴重斬傷。此外鉤刃還可以用於鉤擊敵人或馬匹，架搬對方兵器之用，有效對付騎兵及其他長兵部隊。



最後一提，在「中世紀CS」遊戲《Mordhau》中便充份重現了長柄鉤刀的優異性能。