【詠春】詠盟成立一周年 開發APPS推詠春發展

傳統武術如何作比賽運動發展，是討論多時的問題。剛剛成立一周年的國際詠春聯盟(下文簡稱「詠盟」)，成立宗旨便是著力研究和推動詠春文化，並積極發展及推動詠春比賽，增進各家交流。我們訪問了詠盟主席麥家熾和會長劉家麒，為我們談談推動詠春博擊比賽，和賽制規範化的經驗。 文、攝：賴家俊

詠春多年來枝葉繁盛，人才濟濟，傳人遍布全球。國際詠春聯盟成立宗旨，便是希望建立一個溝通平台，不分門戶軒輊，讓全球詠春傳人均有參加機會，共同推廣詠春。組織成立一年，矢志以研究和推動詠春比賽為其主打目標，希望集思廣益，合各家之所長，得技藝之英華，讓詠春朝國際化發展。

(圖左)國際詠春聯盟主席麥家熾。

談及詠春比賽，雖然仍在探索階段，2019年詠盟舉辦兩場比賽經驗，裨益不少，盼能汲取經驗，精益求益。 「詠盟成立之初，委員們有感而發，過往前人辦過多個詠春賽事，但缺乏延續繼承。詠盟希望汲取前賢在此方面實踐得失經驗，爭取各家共識，推出一個能打出詠春味的賽事。」 詠盟主席麥家熾表示，過往很多詠春比賽，他聽到的意見都是比賽打不出詠春味道。詠春要朝國際化發展，比賽項目便要有規範和確立制度，因此能得到各家共識，減低大家分歧是首要要務。因此詠盟成立至今，廣邀不同派別加入，分析各家特色所長，以公平和標準為原則，設計比賽在得分和賽制多下心思，務求令到參賽者有誘因打出詠春招式。

讓傷健人士也能學習詠春

麥家熾就此加以解釋：

「例如詠春在葉問一系有較多盤手，但姚才系和廣州那邊的不是這樣，因此我們比賽規定選手雙方開始時以搭手形式開始，而不會要求以盤手開始，那樣不是主打盤手的派別不會因為此而覺得不公平。又例如過往很多比賽沒加以限制，選手一味搶攻打頭，但詠春不少防守動作甚具特色，所以我們規定擂台賽事拳手若打中兩下頭必須分開。又打中一拳有1分，但用攤手消去對方攻擊可得3分，舉例一方打了三拳中了一拳，但對手以拍手或膀手擋了，防守一方反而得分更多。總之以得分為誘因，鼓勵大家多用詠春手法。」

詠盟過手賽事片段：

(圖左)國際詠春聯盟會長劉家麒、立法局議員姚思榮、國際詠春聯盟主席麥家熾。 繼往開來，詠盟來年除了繼續舉辦賽事外，詠盟會長劉家麒表示還有兩個方向推動詠春。 「我們已與一間手遊公司達成初步協議，與這公司合作開發手機軟件APPS，結合人工智能技術，率先以電子技術記錄葉問、姚才和阮奇山系的「小念頭」手法，將資料放入軟件資料庫供用家參考。用家又可以利用軟件，透過電話錄像拍下自己的詠春動作，由軟件來偵測他全身肌肉怎樣運用；軟件推廣外，我們希望將詠春帶去為小童、老人和傷健人士服務，詠盟已成立義工隊，希望能設計出有助這些群體學習詠春的手法，給不同階層學習詠春機會。」

是次一周年會慶，冠蓋雲集，中港兩地詠春師傅齊聚一堂，共同誌慶，希望來年各項推廣項目順利推行。