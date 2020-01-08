【戟】華夏文明的獨有兵器　能刺啄勾卻不敵時代變遷

提起「戟」的話，大家一定會想起《三國演義》中，呂布英姿凜凜地揮動「方天畫戟」的模樣。誠然，戟兵在三國時代盛行，但真正的「方天畫戟」卻要到宋代才出現。



本文就跟大家談談戟的前世今生。

▍化戈為戟

假如說到戟的話，則不得不提到它的前身——戈。戈和戟都是華夏文明獨特的兵器，戈最早發現於夏末商初，後因車戰而盛行，末於漢代。它是在長柄的末端加裝橫向刃器，用以啄擊、勾擊對手，尤其便於戰車士兵高居臨下攻擊敵人。



而戟則是在戈的形制基礎下發展而成。最早期的「戟」還未稱之為「戟」，而是以「戈矛聯裝」的形制出現，即是在戈頭上方另外加裝「刺矛」，使戈增添了「刺擊」功能，使矛增添了「啄擊」功能。直至西周時代為止，都仍未見「戟」字出現，但這種聯裝方式明顯導致後來「戟」的出現。



後來隨著鍛冶技術進步，一體戟成為「聯裝」的另一種方式，把聯裝戟的各部份鑄造為一體。及至鐵器逐漸取代銅器，長戟的形狀便更進一步得以定形，並漸漸取代戈成為戰場上的主力兵器之一。

▍盛行三國時代 呂布真的用「方天戟」嗎？

《三國無雙》系列的呂布形象。（圖片擷取自：http://bit.ly/2QARx7O）

及至東漢末年、三國時代，戟作為「漢代五兵」之一，仍活躍在軍陣之中。談到三國及戟，大家可能第一時間聯想到《三國演義》中呂布手執「方天畫戟」的形象，但其實歷史中的呂布未必使用「方天畫戟」。



「轅門射戟」。（圖片擷取自：http://bit.ly/36BqmPQ）

在《三國志・魏國・呂布傳》及《後漢書・呂布傳》都描寫了「轅門射戟」的故事。呂布為平定袁術及劉備之間的爭戰，「令軍候植戟於營門」，並以「射戟」作為賭注，「諸君觀布謝戟小支，中者當各解兵，不中可留決鬬。」然後呂布一戰射中戟的小枝，於是袁術軍按照約定退兵。

然而，在正史中的記載卻顯示呂布應該以矛作兵器，如《三國志》載「汜、布乃獨共對戰，布以矛刺中汜」，又《後漢書》謂「布應聲持矛刺卓」，很有可能《三國演義》是為了營造人物形象才指呂布慣用方天畫戟，結果呂布的形象也確實深入民心。



而真正的「方天畫戟」實際上要到宋代才真正出現，名為「戟刀」，據《武備志》記載屬於「刀八種」之一，跟三國時代盛行的「卜字戟」完全不同。最初的戟刀是在矛頭下，一側加上月牙形刃，後來更衍生出兩邊俱有月牙刃的戟刀、在刀頭刀柄加上裝飾的戟刀——方天畫戟。



三國時代吳國士兵。（圖片擷取自：http://bit.ly/2tGQ4nu）

所以，縱使三國時代諸多猛將，如曲韋、甘寧、張遼，都以戟作為兵器，但呂布就不可能「穿越時空」以方天畫戟作為兵器。

▍戟兵衰落：以矛代戟

雖然戟在三國時代仍相當盛行，但戟作為兵器的不足卻已漸漸呈現。

據《後漢書・董卓傳》記載，呂布發動兵變要殺死董卓，李肅「以戟刺之，卓衷甲不入，傷臂墜車」，最後要由呂布「應聲持矛刺卓，趣兵斬之。」這個事件當中，李肅能力固然不及呂布，但亦間接反映戟的刺擊能力開始追不上護甲的發展，這亦是導致戟沒落的其中一個原因。



兩晉以後，盔甲日趨堅固，戟的殺傷力下降，更有可能被卡住，所以戟逐漸被刺擊兵器取代，例如製作更為簡單、更便於大量生產的槍矛。到唐代時，戟已經不再用於征戰，反而成為一種儀仗用具，表現封建等級制度。

此後即使戟刀或戟間或成為武將的個人兵器，但已不再成為軍旅的制式兵器，頂多只屬雜類兵器，真正的戟已消失於戰場當中了。

