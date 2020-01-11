【摔角】街頭霸王軍佬招牌招式　帶來震撼觀感的拱橋背摔

受到職業摔角的影響，在日本動漫遊戲中，德國式拱橋背摔除了破壞力驚人外，也被視為極具男子氣概的招式之一。而實際上，普通的背摔在摔跤運動中也是一招常見的招式，但因為其危險性屬於偏高，在一些業餘格鬥賽事中屬於被禁止招式。

在摔跤中的背摔(Suplex)基本分為腹對腹式(Belly to belly)，或是背對腹式 (Back to belly)。在摔跤中，這一招是緊抱對手再把對手向後摔， 直接升起對方把對方摔倒。

Chad Gable在2012奧運背摔對手。圖片來源：https://bit.ly/35Fy8Hl

而在職業摔角中，職業摔角傳奇Lou Thesz在1940年代將背對腹式背摔改良成以後墮式背摔(Backdrop Suplex)而成為經典的職業摔角招式。

職業摔角傳奇Lou Thesz。圖片來源：https://bit.ly/2R1FVdm

而在1960年代，後來被日本傳媒稱之為「摔角之神」的Karl Gotch將背對腹式背摔加以改良，除了在摔倒對手時不把手放開外，還會直接做出拱橋的動作，把對手直接壓在地上讀秒。因為他是德國人，這招就被稱為德國式拱橋背摔(Bridging German Suplex)。

Karl Gotch向Andre the Giant使出拱橋背摔。圖片來源：https://bit.ly/309OSFG

動漫世界中的德國式拱橋背摔

因為德式拱橋背摔在畫面上實在太震撼，因此在不少的格鬥漫畫中，假如對手是摔跤選手或是職業摔角手的話，可以說一定會使出德國式拱橋背摔或是各類型背摔。

漫畫《高校鐵拳傳》。圖片來源：https://bit.ly/2QGDE8d

而除了格鬥漫畫外，被德國式拱橋背摔的畫面，近年也有不少輕鬆爆笑的動漫中出現。不過如要數經典場面就一定是《GTO 麻辣教師》，鬼塚英吉就是憑一招帥氣的德國式拱橋背摔而獲得臨時教師的地位，而開始他的麻辣教師之路。

漫畫《GTO 麻辣教師》中鬼塚英吉怒摔内山田主任。圖片來源：https://bit.ly/35G6U3t

由German Suplex變成Dragon Suplex

在遊戲《街頭霸王 II》 (Street Fighter II)中，「軍佬」Guile的招牌之一就是他的德國式拱橋背摔。但除了他之外，不少《街頭霸王》系列的角色也使用德國式拱橋背摔，所以在《街頭霸王 V》中，Guile的背摔就成爲了加强版的飛龍式背摔(Dragon Suplex)。

軍佬Guile在《街頭霸王 V》中的飛龍式背摔。圖片來源：https://bit.ly/2sVg7rm

在職業摔角中，若要把普及了的招式改良，很多時候都會在招式的起動手法上入手，再以該手法專屬的名稱更改招式名稱。例如飛龍式(Dragon)的招式就是納爾遜式鎖(Full nelson)把對手鎖住後再出招，而猛虎式(Tiger)的招式就是把對方的雙手勾到對手背後再出招。

虎面人的猛虎式背摔。圖片來源：https://bit.ly/2FCX3AK

這兩招都會困住對手的雙手，而令對手不能拍墊卸力，而加強招式的破壞力。因為背摔很容易讓對手的頸先著地，一些寢技賽事、業餘綜合格鬥賽事甚至職業的綜合格鬥賽事都禁止後腦先著地的背摔。

各式各樣的背摔

在職業摔角中，為了加強視覺效果，摔角手不斷為背摔加上特色。除了上述的德國式、飛龍式和猛虎式外，還有以臂力把對手定在半空一段小時間的暫緩式(Delayed)、在繩角上跳下來的雪崩式(Avalanche)、把對手一隻腳勾住後再摔出去的漁人式(Fisherman)等等。

倒頭樁其實是另一招

在1990年代《街頭霸王 II》興起時，很多玩家都會稱Guile的德國式拱橋背摔為倒頭樁。但這樣稱呼卻和另一位角色蘇聯佬Zangief 的招式Screw Pile Driver(十字旋風轉)重疊了。實際上，Pile Driver才正式是倒頭樁，而各式各樣的倒頭樁在職業摔角中也是大受觀眾歡迎的招式。

不過這招的危險性對使用者或是受方都太危險，一些職業摔角賽也會禁止這招的使用。而在綜合格鬥賽事中，以對手的頸部直接插到地面本來就是禁止的招式，所以Pile Driver在綜合格鬥賽事中絕少出現，最著名的一次應該是Bob Sapp在日本PRIDE賽事中對Rodrigo Nogueira使用：