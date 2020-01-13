【2020台灣大選】韓國瑜VS蔡英文　動作演員創作短片促投票

每逢台灣步入總統大選，都是新聞熱門焦點，整個台灣的選舉熱，遠在香港的各位朋友應該也感受到。雖然選舉結果塵埃落定，但今年大選熱烈和峰迴路轉的發展，至今也成為熱話。總統候選人間的激烈對決，結果在大選前一日，網上便出現了「韓國瑜」和「蔡英文」的打鬥！

大家不用擔心！不是真的韓國瑜和蔡英文對打，是台灣動作演員「少林Show Lee」和他的朋友創作的惡攪短片，於選舉前一天的一月十日在他的專頁發布，鼓勵大家出來投票。這名台灣動作演員，經常在他的專頁分享他的拍攝工作，也有和朋友以武打動作為題材的創意短片。



在短片中飾演「韓國瑜」的少林Show Lee曾學習空手道和一年武術，目前是動作演員，他向【武備志】談及他和朋友創作這個惡攪視頻的背景：

「一開始是因為騎車時看到路上很多韓國瑜的宣傳布條，突然想到可以拍一個蔡英文跟韓國瑜的動作片，為了想要樂趣一點就參考了日式動漫風格。」

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參與這條短片創作的製作人員基本上都是台灣的動作人員，攝影師鍋蓋是跑酷(Parkour，香港稱「飛躍道」)出身、動作指導紹朋是來自武術隊、飾演「蔡英文」的煒玲是舞蹈系出身。他們平常都會參與電視、電影或廣告拍攝。



少林Show Lee還分享了一則總結自己過往創作的短片，他期待新一年能給大家更多作品。