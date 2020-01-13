【葉問4】印度超級英雄片 以詠春一個打十個

《葉問》出了印度版？近日隨著《葉問4》上映，這個十年系列終於到了最終篇章。早陣子網絡上流傳了一段南亞人的電影片段，片中的主角也是一個打十個，並且施以詠春手法、更巧合是給人配上香港《葉問》電影的音樂，而被人冠以「印度葉問」或「「葉問4印度版」的稱呼。其實這套作品並不是「印度葉問」，但內裡打的招式卻是詠春，而且也是印度波里活(Bollywood)趕上詠春熱潮而開拍的作品，但已是8年前的舊作，2012年上映的《MugamoodiMask》 (英譯：Mask) 。

近日網上流傳戲說外國《葉問》的片段，其實是印度2012年的電影。(Facebook截圖) 電影《MugamoodiMask》為2012年於印度上映的Tamil語電影。故事講述男主角Bruce Lee(Jiiva飾演)大學畢業後，並沒有投身朝九晚五的職場，而是與一群同樣失業的朋友學習武術。為了能招得更多學生讓武館得以繼續營運，他在某次毆鬥中遇上了心上人Shakthi( Pooja Hegde飾演)。可是他多次與Shakthi相遇都遭誤解不歡而散。他聽從了祖父建議，裝扮成蒙面英雄，施展英雄救美的橋段，亦因而一次偶然下捲入了黑幫犯罪活動中，並被幫會頭目Dragon釘上。而劇情後段，原來頭目Dragon本來是男主角Bruce的武術老師，他因為家散人亡，而怨恨社會不公，走上歹途，並與他昔日學生對決。



這套電影會被人冠上「印度葉問」，是因為戲中所有角色動作場面都是以詠春為打鬥手法，而且電影公司還專門邀請香港《葉問》的武術指導，梁小熊赴印度擔任電影武術指導。而曾經習過幾年功夫的男主角Jiiva ，也專誠為了這部電影而專門再往自己從前的屬館再練習功夫。(1)



香港動作導演梁小熊是印度電影《MugamoodiMask》武術指導。(網上圖片) 雖然電影中的詠春打鬥風格與《葉問》中很不同，但都有些與《葉問》類似情節，例如男主角徒手在市集與十多個拿兵器的對手對戰，這個地方有點像《葉問》打十個空手道家和《葉問2》中魚市場大混戰一幕。 由於電影海報以男主角蒙面俠打扮造型為主打，風格是超級英雄路線，所以只看圖像的外國朋友，還不知道這作品是賣打詠春呢！



而有評論指這套作品有助南印度一帶詠春師傅，推廣詠春。亦讓普羅大眾的印度人，認識詠春與其他中國功夫的分別。(2)

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/Jiiva

(2)https://wingchunstudent.blogspot.com/2012/11/indian-wing-chun-movie.html?fbclid=IwAR1iyyZEFUI79A8kas6m_D6sOs2Ck4IGyzW-5GfZEkoh7BG7YWY9akxzR7U