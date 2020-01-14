【合氣道】盤點Steven Seagal黑歷史　人人前踢都要你教?

八九十年代的荷里活打星Steven Seagal，近年來在華人娛樂圈人氣已大不如前，但是他的出位言行和嘴炮記錄，卻使他在荷里活仍然成為人氣話題，不過卻是抨擊多於欣賞。Steven Seagal的確多才多藝，他是合氣道高手和教練，亦活躍於唱歌、出警匪小說等等。 但也多次涉及失言言論、性騷擾案、吹捧俄國領導人普京，最緊要還是他有很多傳奇式歷史，屢遭外媒質疑作大。最近便有外國媒體盤點二十個Steven Seagal黑歷史(原文是「肯定」作假，小編部分無法查證所以存疑)，當中有些與他的武術歷史有關。

例如有：

1. 他13歲時曾居日本，並師從合氣道植芝盛平學習。Steven Seagal的確在日本學習過合氣道，但媒體質疑植芝盛平於1969年逝世，遭質疑1952年出生的Steven Seagal十多歲一個人在日本生活和受訓是否可能。

說真的單看年份是有可能的，植芝盛平晚年也很積極推廣合氣道，但按資料很少學生長期在植芝盛平指導下學習，假如有的話當時的紀錄應有記載。

2. 他曾聲稱與UFC 拳手Daniel Cormier和Anderson Silva「工作」(Worked)，還教過Lyoto Machida某個踢擊搏擊技術(前踢)，但看回記錄，遠在他認識Lyoto Machida前，對方已出過這些所謂他教的技術。

Lyoto Machida 與 Anderson Silva是職業選手，Machida更是從小學空手道，肯定很早就懂前踢。儘管Anderson Silva 說自己有被 Seagal 「指導過」，但更大可能只是訪問中的恭維說話。

而且，前踢是所有包含踢技的武術之基本功，洗佢教?



3. 他否認曾遭武術家和電影演員Gene Lebell 以頸鎖弄暈。

Steven Seagal 曾在拍攝電影《Out for Justice》時，豪言他有合氣道訓練，不會給人以頸鎖弄暈，而當時Gene Lebell知悉此事，曾於片場與他試鎖頸，怎料Steven Seagal很快便給鎖暈。事後Steven Seagal極力否認此事，Gene Lebell則一直沒正面回應此事，直至2012年他在一次訪問中提到，當時有三十多個特技人和攝影師在場可以做證見到怎麼，亦因此二人結下恩怨。Gene Lebell 後來有份建設現時的 MMA圈，他的弟子Ronda Rousey也因這關係，曾揚言若Steven Seagal再誣衊老師，她便會出手。

4. Steven Seagal十分喜歡亞洲武術，亦收藏了大量亞洲刀劍，而他亦聲稱自己有從事鑑定刀劍的工作。但沒有證據他有相關受訓或認可資格，外媒質疑收藏了大量刀劍是否即有專業能力可以從事相關鑑定工作？



Steven Seagal經常出位言論，得罪不少人，所以經常給人翻舊帳和質疑經歷。有興趣了解朋友可看相關報道。

