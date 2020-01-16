【UFC 246】Conor久別戰老將Cowboy　下場比賽又要相隔多久

雖然Conor McGregor有段時間曾表示會從綜合格鬥賽中退休，但卻在整個2019年中透露曾多次要求UFC讓他出賽，只是UFC未能安排。幾經波折後，UFC在去年11月正式宣布Conor McGregor 會在2020年1月18日（香港時間1月19日）的UFC 246中出戰「牛仔」Donald Cerrone。



+ 5 + 4 + 3

今次是McGregor自2018年10月的UFC 229中敗給Khabib Nurmagomedov之後首次出賽。相反，在McGregor遠離擂台的這段期間，Donald Cerrone已經出賽了五次之多，獲得3勝2 敗的成績。當中分別擊敗了Mike Perry、Alexander Hernandez和Al Iaquinta，而負於Tony Ferguson和Justin Gaethje。

坦白說，小編覺得McGregor 在立技能力及身體能力上明顯佔優，牛仔要唯有靠籠邊纏鬥或降服才有機會取勝。以下為本場比賽的分析預測。

▍打擊距離成關鍵：近VS中

（圖片擷取自：YouTube）

首先看看二人的數據。雖然牛仔比McGregor 高2吋，但臂展卻反過來短了1吋。但其實兩者的打擊距離差異絕不只有1吋的相差。McGregor 一般採用「闊馬側架，正架上身」，步法相對靈活，而牛仔則採用比較「泰拳」的正身拳架，步法相對較固定，這使McGregor 的打擊距離遠比牛仔遠。



+ 3 + 2

打擊風格上，眾所周知McGregor 最著名的便是他那擊倒諸多好手的「左拳」。McGregor在他的級別中（145或是155磅）是擁有death touch的，也就是說被他很利落的打中一拳，很大機會會被他KO。這顯示出他的力量和準繩度，而確實在這兩方面，他的能力無容置疑。無論是用於進攻還是反擊，McGregor 的左拳都得心應手。



但其實除了拳擊外，McGregor 亦很擅長利用踢技去創造打擊機會，或消耗對方體力，或擾亂對方防守節奏，或令對方移向自己有利的方向，甚至令對方受傷及防守向下移創造KO機會。如對上Chad Mades時，他就使用不同踢擊攻擊對手，消耗對方體力；在最後更以拳踢混合攻擊對方身體，迫對方貼近籠邊，最後打出決定一擊。



反觀牛仔方面，他的擊能力不俗，曾打出7記踢擊KO的UFC 記錄，更創下了兩項UFC記錄： 最多勝場次（21），最多終結場次（15）。另外，他的擒抱能力亦不容忽視，近半的終結是來自降服對手。他的打擊風格傾向固定壓迫，不時會陷入中近距離搏拳的情況。牛仔在近距離能以多樣的攻擊方式傷害對手，甚至發揮其寢技優勢。

可是，問題是牛仔在拳擊距離處劣勢的狀態下，如何能夠壓迫步法靈活、「切籠」技術（Cage work）一流、擅長反擊的McGregor呢？

這便成了今場比賽的主要「看點」。

▍纏鬥或寢技是牛仔的機會？

假使牛仔能夠闖進纏鬥距離，他的機會又是多大呢？



其實坊間不少人都低估了McGregor 的防摔能力。在UFC 229對陣Khabib 的比賽中，他便展示了相當不俗的防摔能力。Khabib一直想拿到bodylock ，也就是抱著對手，再把McGregor拉到地面，就如對上Edson Barboza一樣。但McGregor左手很好的放在中間，加上右手一直控制著Khabib的左手，因此，McGregor在籠邊時其實並沒有受到太多傷害的同時，也防止了Khabib做到他最喜歡的Bodylock 。



牛仔的摔技近似於反擊用，主要趁對方突進或纏鬥間下潛擒抱，一手抱髖，一手抱腿，以自身體重加之對手身上，再利用轉向摔倒對手。但他有別於傳統摔跤型選手，他甚少利用鐵籠協助抱摔，把對手摔倒後傾向維持Body Lock 取得位置優勢，但較少騷擾對手的支撐手來持繼擒抱威力。

另一方面，摔抱需要花上大量體能，對於年屆36的牛仔而言，可能負擔較重。不過假如他能把McGregor 困在纏抱狀態中，應該可以減低其立技威脅，甚至可能消耗McGregor 體力，為自己爭取優勢。

到底這場「再・回歸戰」會否出現驚喜呢？大家拭目以待吧。

