巨石強森的摔角手父親Rocky Johnson過世　享年75歲

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巨石強森的父親，同為摔角手的 Rocky“ Soul Man” Johnson 在今天過身，享年75歲。WWE 亦發了悼文，向他的家人、朋友和粉絲表示慰問。



Rocky“ Soul Man” Johnson (原名Wayde Douglas Bowles) 年輕時曾接受拳擊訓練，甚至曾經與Muhammad Ali和George Foreman進行過對打練習，但最後選擇了職業摔角。

這位加拿大的著名摔角手，是WWE名人堂成員，亦是前摔角世界冠軍。他在1960年代中期開始摔角事業，當時他在國家摔​​跤聯盟中的表現亦令人留下深刻印象。在1983年加入WWE，並成為了眾人皆知的傳奇摔角手。

身壯又極富魅力的 Rocky“ Soul Man” Johnson有多場令人難忘的比賽。當他和Tony Atlas拍擋組成The Soul Patrol 後，在1983年12月10日他們擊敗了 The Wild Samoans，令這兩位選手成為WWE歷史上第一位非裔美國世界雙打冠軍。



這位Rocky Johnson於1991年從擂台上退下來，但他的傳承在以後的WWE中繼續發光發熱。在一次巡迴演出中，Rocky Johnson結識了"High Chief" Peter Maivia的女兒Ata Maivia並在之後結婚。同爲職業摔角手的Peter Maivia因爲明白到職業摔角手的艱難生活而曾反對二人戀情。Rocky Johnson與Ata Maivia的兒子就是巨石強森 Dwayne "The Rock" Johnson。

退休後，Rocky Johnson訓練了他的兒子巨石強森 Dwayne “The Rock” Johnson。巨石強森成為WWE史上最大的明星之一，亦成為了一名影視巨星，並自豪地繼承了父親的傳奇。

Dwayne "The Rock" Johnson在WWF出道時使用的藝名Rocky Maivia正式用來向父親Rocky Johnson和外公Peter Maivia致敬。

