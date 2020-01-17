【某科學的超電磁砲】砲姐新番駕到！　新宿站汽水機重演經典一幕

《某科學的超電磁砲T》開播啦！為了迎接「砲姐」御坂美琴回歸，新宿火車站內將會設置一台特別的自動販賣機，讓大家可以模仿「砲姐」，一腳踢過去！參加者更有機會得到多張《魔法禁書目錄》的限量版人物貼紙。 不曉得大家踢的時候，會不會穿上PE褲呢？

「黑仔王」遇上「電磁砲」

《某科學的超電磁砲》乃輕小說《魔法禁書目錄》的外傳小説，主角為學園都市排名第三位的超能力者「御坂美琴」，由於她以能力名「超電磁砲」（Railgun）自居，因此在華人粉絲圈中又有「砲姐」的暱稱。本作的第一、二季動畫版，分別在2010年及2013年播出。而第三季《某科學的超電磁砲T》，則在今個月開播。

提起砲姐，除了那首街知巷聞的「洗腦神曲」《Only My Railgun》之外，最令人印象深刻的一幕，自然要數踢汽水機。在第一季《魔法禁書目錄》動畫的第十集中，男主角「上条當麻」因為負運氣的關係，而被汽水機吃了錢，遭到初登場的御坂美琴嘲笑。之後御坂美琴全力踢向汽水機，卻被上条當麻發覺她穿上了PE褲打底。這一幕後來在《某科學的超電磁砲S》中，則以御坂美琴的視角而重新繪畫。

從此，汽水機就跟砲姐密不可分，成為了ACG界的名梗。

【點擊圖片觀看資料】

+ 5 + 4 + 3

齊踢汽水機！

為了宣傳今個月開播的《某科學的超電磁砲T》，以及手機遊戲《魔法禁書目錄．幻想收束》，遊戲商Square Enix推出了一系的宣傳活動。除了將踢汽水機的場景製作成網絡小遊戲之外，今個月20號至26號期間，新宿車站內還會設置一台實體化的「砲姐腳踢汽水機」（とある電撃姫の蹴自販機）。汽水機的側面附有一個厚身腳靶，遊人在付錢之後，就可以合法地一腳踢過去，旁邊還有計分牌，幫大家計算力度：

（汽水機的動畫廣告）

參加者有機會獲得多張《魔法禁書目錄．幻想收束》的限量版貼紙，全數共有十二款。如果不能親身到場的朋友，亦可以透過參加網絡小遊戲，獲取高分以進行抽獎。

當然，如果有機會的話，當然是要親身到新宿車站踢下啦！就算你不是砲姐粉絲，單是合法踢汽水機的快感，就已經夠爽啦（不過未知收費幾多）！【武備志】建議沒有踢技底子的朋友，可以採用旋踢（Roundhouse）或者側踢的方式踢靶。如是用撐踢或者前踢，以這個靶的擺位來講，一般人會較難發揮力量。具體的應用請參考以下文章：

【旋踢／橫踢】如何在近距離踢出Roundhouse Kick？

【側踢】李小龍招牌腳法拆解 不止是電影動作更是實用招式

【泰拳前撐踢（Teep/Push Kick）】動作機制上跟前踢有何分別

不曉得大家踢的時候，會否穿PE褲呢？