【劍魂6】武編周記：新DLC角色玩旗槍　原來韓國武術書有套路記載

最近編輯R打開很久沒玩的《劍魂6》，發現有新DLC可以下載。新角色一手持劍，一手持著掛有旗幟的長槍，心想誰會用那種用來指揮的槍來打呀？只是翻查資料，原來旗槍在韓國武術「百科全書」《武藝圖譜通志》中就有相關記載，更有完整套路。

《劍魂6》新角色 Hilde

雖然說是新角，但其實她在《劍魂4》就有出場。過去她整套裝甲出場，這次已經算輕裝上陣，當然與其他《劍魂》女角相比，她已經算非常密實。

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令人感疑惑的是她持旗的姿勢。這種反手、再用腋下夾住槍杆的姿勢，在需要舉高旗幟的情況下很合理，但用來打也太不方便了吧? 而遊戲內也是單手槍那樣打，沒什麼特別。(可能玩得不夠多吧)

結果找了一下「旗槍」的資料，未找到西方對這種「flag spear」、「Pennon on lance」太多的技法，反而在韓國的武術書中找到。

《武藝圖譜通志》中的旗槍

《武藝圖譜通志》，又名為《御用武藝圖譜》。它是由朝鮮李氏王朝第22代君王正祖在1789年下令編纂，經壯勇營武官白東脩（백동수，Baek Dong-soo）主導，連同檢書官朴齊家（박제가，Pak Je-ga）、李德懋（이덕무，Yi Deokmu）共同編撰，成書於1795年。這是一部整合當時朝鮮日本中國三地武藝的武藝圖譜文獻，亦是現代學者研究、復原傳統朝鮮武術的重要文獻依據。

在第一卷中就有旗槍(기창)(Gichang)的技法。旗槍約2.75米長，刃位長約23cm。而技法方面，看起來除了一些用來揮起旗幟的動作，跟一般的槍法沒太大差別：



沒看到旗幟對攻擊防守有什麼作用，大概是因為本來就沒希望有什麼作用。這種槍多用在儀式或護送任務，所以此套路可能也是用於儀式表演用。