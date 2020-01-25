【國術】陳家溝傳人陳相林：太極之道　並不止於太極拳

大家好！今天是大年初一，謹代表【武備志】祝各位鼠年身體健康！萬事如意！農曆新年是中國傳統曆法新循環的開始，事物周而復始、往復相承。我們邀得陳家溝第二十世嫡系傳人陳相林師傅，為我們談談太極拳文化和學習太極拳心得。 文、攝：賴家俊

陳相林為陳家溝九虎之「旋風虎」。（賴家俊 攝） 根據武術史家唐豪考證，陳家溝拳術源自明末清初河南省溫縣陳家溝人陳王廷（約1600-1680），此後世代相傳。第二十世代傳人陳相林，為陳家溝九虎之「旋風虎」(1)，國家一級裁判、一級拳師，中國優秀武術教練員。陳相林自幼已隨家族成員學習太極，畢業後全職投入教授太極拳，並代表陳家溝出外比賽，屢獲獎項，並以代表身份往全球各國推廣太極拳術。 談及太極拳，很多人馬上聯想中國的太極文化，但陳相林表示，太極文化包羅甚廣，太極拳只是其中一項。



「太極是大文化範疇，你可以用視為一種思想，用在企業管理或政治管治上，又可以當為一種鍛煉身體的武術。我舉個比喻，好像看到一張桌子，它代表整個太極文化，中國陰陽平衡哲學。桌子上放了不同東西，代表太極當中每個載體，太極文化是一個大範疇，而太極拳是當中的小範疇，只是其中一項，以武術為載體呈現太極文化。」

他表示，太極拳是內家拳代表，古語有謂「外練筋骨皮，內練一口氣」，學習者要由內至外達至一致貫通，繼而達至守成過程。而太極拳訓練風格方面，講求剛柔相濟、快慢相間。

「初練以柔和慢為主，時間長達到渾然一體過程。剛開始學習時，依動作練習不是太流暢的狀態，但所謂『千回萬遍多多演，功到熟時巧自生』，『巧』便是剛好妙的意思。」

對於初學者，他建議要下決心開始 ，恒心堅持方能受益。他進一步解釋，所謂下決心，是指很多人在初學時，是在試探了解，但一直沒找到系統方法、跟隨正確的老師來練習，所以要下決心去找這個方法和老師。而因為你在做一樣有益身心的事情，但只做偶然練一兩次是沒用，就如吃補品，偶然吃一次是沒用，所以要恆心堅持，在練對了的情況下常常練習身體才有益。

太極拳的學習目的

陳式太極一直給人印象是太極的拳系中，對體能要求頗高，甚具爆發力的一脈拳術，而現在太極又經常以養生運動方向發展，這兩個方向可以如何互相支持或互補？

「我舉個例子，以中國茶道為例，在茶道過程中，有燒水、洗茶、放茶葉，有用不同浸泡時間出湯，若果茶道只為解渴，為何不直接喝水？又喝水為何不叫『水道』？是因為茶道包括了文化和論道。同樣是一杯茶，我無聊時不懂茶道，但有別於喝水，我又不是喝，因我在做一件事情；例如你去咖啡店喝咖啡，不是解喝或提神，只是希望在咖啡店歇一回、跟朋友聊天或工作，在這情況下咖啡便是文化載體，而喝茶的茶道有類似表現。你想要論道，可以茶道中的行事表現出來，當然你口喝也可透過茶道解喝，不懂也不怕，透過茶道來聊天也沒問題。」

很多參加者增相與陳家溝傳人陳相林師傅練推手。（賴家俊 攝） 因此，他進而提出「一人一太極」這個概念。 他解釋道，打太極拳起初由慢為主，最早練習只是依樣葫蘆，你最後可以按你想法和目的作目的訓練。例如你在十八歲的年紀，有體力作爆發力、身體對抗訓練，以太極拳作實戰，太極拳便是可實戰、防身、能打；到老年時老年人有慢性病，只要有適量運動，流流汗讓身體好，這時候練太極雖然打不了年青人，但可以強身健體。不說太極拳現在為了怎麼，而是按個人不同目的而有不同訓練，這便是有「一人一太極」這原因。 相傳陳式太極分支了一些不同派別的太極，大家風格各異，但若從「一人一太極」的觀念來看其異同，則便可理解這些分別和如何對應學習者的需求。

不同太極流派均大同

「不同派別的太極共性很多，在身體要求上如腳踏實地、氣聚丹田等，不同點在有些改變。例如楊氏，對其要傳播針對人群作改變，因此調整了發力、跳躍動作等，又例如吳式，他的武學基礎，有形意和八卦這新結合。天下太極本一家 本是理大同 ，而『同』後面形態和風格，因為每個練習者有不同理解而有樣子變化 ，但大家其實是一樣。」

太極武術源遠流長，古代兵荒馬亂時代，在當時還有用在上陣或護鏢。時至今天太平盛世，陳相林表示雖然沒有了以前戰陣需要，但仍可以朝多元化發展，沒有只養生不實戰，或只強調某一面發展。

「現在大都市中，很多人以太極來養生，但仍有些人對太極拳用於實戰有興趣，因為有競技才有樂趣。太極拳有豐富多元化完整體系，例如套路有簡化、傳統、競技套路，器械有短、長、雙、軟、健身器械，推手有健康、活步、定步、單雙手、散手，不同推手都可以學習身體對抗、鍛煉身體。練推手可檢驗套路正確性，練套路可增推手功力，如下盤穩定，身體放鬆協力。」

陳相林師傅參與位在觀塘海濱的太極推廣活動，與一眾愛好太極拳的參加者分享心得。 因此，他建議每一個學習或推廣太極的人各司其職，在其專業領域深耕發展。例如練博擊的刻苦訓練，在競技能力提高太極水平。 「就如世界上不同國家有不同特性，她們按自己特點做不同產業，如旅遊、金融。每個國家有各自發展節奏，有快有慢，每國人民想有有怎麼生活，便付出怎麼努力。有如社會上不同行業的人各司其職，做好本分，不管走到任何一個角落，世界都安定和平。太極的發展也是如此，大家各忙各，才會有自信，發展向上。」 稍後，我們還會有陳相林為我們分享陳式太極招式的報道。

(1)太極九虎為陳家溝家族理事會，陳家溝陳氏太極拳協會，陳家溝村委會為授予陳家溝90後這一代最高榮譽，被授名的九個人，均為陳家溝青年一輩中佼佼者，品德高尚、技藝超群，為陳家溝太極拳的發展做出重要貢獻。