【周星馳系列】漫畫《破壞王》：拒做懦夫學功夫　成為破壞之王！

周星馳在他的作品中，經常飾演小人物，但往往也出現由小人物尋回自尊，追尋理想的過程。電影《破壞之王》，便融會武術、喜劇和愛情三個元素，講外賣仔何金銀為追女仔，而打擂台的故事。有說周星馳這套電影改編自村田秀雄原作、刃森尊操刀的《破壞王》，當中亦是講述主角澤村典隆由弱小的角色開始，透過武術而不斷變強。

《破壞王》共18卷，由村田秀雄原作，漫畫由刃森尊操刀，於1991-1994年期間在日本講談社的「週刊少年Magazine」連載。故事講述主角澤村典隆為了脫離一貫的弱小形象，決定以最迎合潮流的形象進入泉谷高中迎接全新生活。剛開始時還以為一帆風順，但卻未能擺脫同樣從小就跟隨他的惡運，很快就再次恢復弱小的形象。因為被心儀的女同學中山美樹一句「我討厭懦弱的人」而決心加入校內的搏擊社團成為強者，卻因為體格太差而被所有社團拒絕。澤村最後因迷路而遇上了古怪的丸山教練，並獲邀請加入校內以練習傳統泰拳為主，但會員只有一個而且會舍超級破爛的「蹴道部」被丸山教練推薦的泰拳賽事影片中的熱血畫面所吸引，澤村決定加入蹴道部接受訓練，自此走上一條他從來沒有預想過的格鬥之路......

《破壞之王》中的何金銀，因被女神阿麗以懦夫為由而拒絕接受，迫得拜師「魔鬼筋肉人」學習中國古拳法。這個設定就跟《破壞王》如出一轍（圖片來源：http://bit.ly/37D3Y9g）

超無厘頭的特殊訓練

《破壞王》是一本非常奇特的格鬥漫畫，甚至可以說是一本超級無厘頭的作品，因此有說周星馳《破壞之王》以其為原型，電影中的貨櫃車連鎖技這古怪訓練，正繼承了漫畫的古怪訓練方法。它的打鬥畫面和鋪排其實非常認真，會深入解釋當中被使用的格鬥技，但同時卻是以搞笑為主，帶來了一籮籮的奇招和不按常理的策略。《破壞王》獨特之處是每當主角澤村典隆要面對來自其他正統格鬥技高手的挑戰時，他往往會為了在短時間內提升自己的能力而接受丸山教練給他的古怪特訓。例如為老人家指壓推拿、穿恐龍裝扮恐龍等等，並經常把其他運動中與格鬥技看似無關的技術當成絕招。

面對各式各樣的對手，澤村能夠依靠的就只有丸山教練各種的特殊訓練和強化計劃，而丸山教練的訓練方法往往都是超乎常理如：音樂體操特訓 (強化柔軟度)、餵貓特訓 (強化肘擊)、在泳池扮鱷魚特訓(強化低掃)、微笑解剖魚特訓 (練習木無表情) 等外人不能明白的奇怪訓練。當中最絕的大概是為了對付中國拳法而穿上恐龍公仔裝去自我領悟的中國象形拳中的最強拳法 - 侏羅紀恐龍拳！

雖然故事中澤村每次都能過關斬將，但作者並沒有忘記澤村往往都是臨陣磨槍，所以除了特訓外，也讓教練們準備了不少的「奇策」協助澤村對付對手。不過每次的策略都只能為澤村拖延一點時間，最後還是要靠澤村自己的韌力奪得勝利。

《破壞王》的特色之一，就是極端誇張的訓練方法，以及甚為滑稽的格鬥技巧。不曉得有有沒有令大家想起《破壞之王》裡的貨車訓練大法？（圖片來源：http://bit.ly/2Eg40aF）

以泰拳為出發點

《破壞王》早段以泰拳技術為主題，在90年代的漫畫屬於比較罕見（1991年開始連載時日本的K-1賽事還未舉辦）。每次面對上新的對手，澤村典隆都會從教練的指導中學習到新的泰拳招式。先是以泰拳低掃慘烈地擊敗了騷擾美樹的拳擊部拳手中矢，之後以泰拳的膝撞、肘擊和高踢擊敗了高校拳擊新星山崎龍二，讓蹴道部在泉谷高中聲名大噪。

不過在擊敗了拳擊部之後，澤村就成為了泉谷高中所有搏擊社團的挑戰目標，甚至因為誤會而被迫要迎戰來自美國和蘇聯的留學生。面對愈來愈多的挑戰，慢慢就揭露了神秘的丸山教練原來除了是泰拳高手外，更擁有傳奇空手道家、古拳法研習者和軍事格鬥技教官等身份。理所當然地，故事中的格鬥技很快就不再是單單以泰拳為主，而加入了柔道、空手道、相撲、自由搏擊、中國拳法和軍事格鬥技等等的格鬥技。

在《破壞王》開始連載之際，K-1系列賽事尚未存在，因此《破壞王》以古泰拳作為主要的武術元素，其實是相當超前。（圖片來源：http://bit.ly/2WOSASz）

「真人電影版」

《破壞王》中的無厘頭情節除了影響了往後格鬥漫畫，更演化成1994年由周星馳主演的《破壞之王》。電影中不難看到《破壞王》的影子，例如死纏爛打兼無限復活的男主角、隱居一隅的怪咖大師、匪夷所思的訓練方法及充滿氣燄的對手等等。而男主角因為心儀女性的一句「我討厭懦夫」，而跑去學武的經歷，就更加跟《破壞之王》如出一轍（連澤村因閃避攻擊而讓中山美樹受傷的細節，都是照辦煮碗）。

不曉得大家看完《破壞王》之後，會否立刻覺得在座的所有人，都是垃圾？