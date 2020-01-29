【武漢肺炎】內地唯一世界拳王徐燦 　捐款支援故鄉抗疫

中國武漢肺炎持續，內地多項農曆新年活動叫停，體育界賽事亦有一定影響，但內地有不少運動員，都以不同方法支持抗疫。中國唯一現役世界拳王徐燦，1月24日在社交媒體宣布捐款20萬人民幣，用來支持武漢市醫療人員抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。

祖籍江西的徐燦，母親是湖北人，他表示因此自小在湖北長大，在當地生活十多年，湖北算是他第二故鄉，自己是半個湖北人。

「看到家鄉正遭受這麼大劫難，看到醫務人員冒著生命危險在一線戰鬥，我不知道怎麼籌備急需物資，自己能力又有限，但還是希望捐出20萬元，為抗擊疫情出一份力。也在此號召大家，為抗擊疫情積極捐贈。武漢加油，家鄉人民加油，我們在一起。」

中國唯一現役世界拳王徐燦，1月24日在社交媒體宣布捐款20萬人民幣，用來支持武漢市醫療人員抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。（圖片擷取自Getty Image）

現年25歲的徐燦，是中國目前唯一的現役世界拳王，19歲時開始打新秀戰進入職業拳擊界。在2019年1月在美國獲得WBA羽量級世界拳王挑戰賽勝利，成為首位獲得WBA世界拳王金腰帶的中國拳手。而在5月，他在首場衛冕戰第6回合以TKO的方式戰勝日本挑戰者久保隼，成功衛冕；11月，他又經過12回合苦戰，以點數戰勝美國拳手Manny Robles III，再次衛冕成功。成為2019年最成功的中國男子職業運動員之一。

內地媒體表示，職業拳擊選手在搏擊運動員中是身價和收益較高一群，但因為徐燦剛剛起步，其出場費遠不能和動輒上千萬的國際拳擊巨星相比。在這界別頂級運動員中，徐燦絕對不是有錢人，捐款屬於個人的意願，這份回饋社會的心讓人佩服。

徐燦此舉得到了眾多網友讚賞。據悉徐燦目前在昆明休整，農曆新年期間也沒有中斷體能訓練。假期過後，團隊將安排他赴國外集訓備戰今年第三次衛冕戰。

新聞來源：紅星新聞