【MMA】McGregor 肩撞並非新技術　多個用途或成未來新寵

自從McGregor 對牛仔出了肩撞，因為明星效應以致大家都在練。其實在MMA中有很多近戰技術都是未被充分利用的，或者未來可能會成為潮流。這次簡單跟大家說一下這個較少見的近戰技術。

Jon Jones及Anderson Silva 創意打擊

看到McGregor 在纏鬥時使用肩撞，最先想起的是Jon Jones及Anderson Silva。

Jon Jones能成為這十年中，其中一位最受人注目的拳手，並非單單來自他的摔跤能力。他有具創意的打擊技，同時懂得充分利用自己的身體優勢，以致他能夠在不同距離之下，都有很強的「輸出」。就算在纏鬥當中，也能做成不少傷害，而且更能在姿勢轉換跘倒對方：

via Gfycat Hey @JonnyBones Quick question - Why netziens & true MMA fans are awestruck with the shoulder strike of @TheNotoriousMMA #UFC246. You are the OG , I think they forgot about #UFC182. Osu pic.twitter.com/3ZXtArPgCh — Sharan Shetty (@Shivrud6) January 21, 2020

曾稱霸UFC中量級6年的立技大師Anderson SIlva，亦是早期就有使用肩撞的選手。例如在2012年對上Stephan Bonnar時，在籠邊壓住對方時就因雙手未能空出來，而使用肩撞：

(圖片擷取自YouTube)



肩撞除了可以傷害對手迫使對方調整姿勢，也可以直接推開對手，連接其他近身攻擊，例如勾拳、肘擊等。

來自摔跤大師們的肩撞

在更初期，很多有古典式摔跤背景的選手，例如 Team Quest的 Randy Couture、Dan Handerson及Matt Lindland ，就已經用這種肩撞。Dan Henderson 甚至拍了片介紹：

（圖片擷取自YouTube)

在接受MMAFighting 訪問時，Randy Couture說：

我們花了很多時間來尋找有效得分的方法......肩撞是我們所有人都在做的事情。 這種攻擊使對方需要調整姿勢。 您不能用肩撞終結比賽，但有時是因為細微之處就是勝負關鍵。

不過，的確有用肩撞致使比賽終結的例子。在2003年的《Gladiator Challenge 14》中，Jim Kikuchi 就以地板肩撞TKO了對手Joey Ramirez。這種地面肩撞在2007年的Pride 33中Dan Henderson亦有對Wanderlei Silva使用過。

扼殺喘息時間

著名教練 Greg Jackson 認為除了以上的「主動」優點，在纏抱時的肩撞亦有「被動」的好處。對方在練習時，很多摔的動作都要靠頭的位置來完成，如果頭被肩撞得上上下下，就很難使用摔技。

同時，如果站立時被擊中，很多拳手的第一反應就是盡快貼近對方，令對方不能繼續攻擊，這在大多的立技比賽中都能看到。而肩撞則能扼殺這種喘息時間，一方面對方不能舒舒服服的回復，令一方面頭不斷被撞開，就出現了足夠的空間讓自己追擊。

而這是否纏鬥技術最後一塊拼圖？其實每一次有人說「XX是最後一塊拼圖」，都挺肯定XX不是「最後一塊拼圖」。按McGregor 的名氣，而這個技術的確「本少利大」，未來應該會更多人使用。

雖然太陽底下無新事，但每次發掘技術，重新研發都是一種進步，而進步是無限的。希望未來能見到更多的「舊」技術以「新」面貌再出現。