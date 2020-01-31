【東京奧運】相撲必食「烤雞肉串」　兩國國技館奧運發售　

日本東京都墨田兩國國技館，是相撲比賽聖地，每年有三場賽事在此舉行。而只有五月夏季賽期限售的名物「烤雞肉串」，已確定也會在國技館成為拳擊會場的東京奧運時進行販售。而原來雞肉和相撲極有關係，為何相撲要吃雞肉串？

國技館的「烤雞肉串」是冷食品。(Youtube截圖) 在二戰後才開賣的大相撲名物「烤雞肉串」雖然是冷食，但卻被譽為日本最好吃雞肉串。在兩國國技館地下室有一所餐廳，當中的烤雞廠限定人員進入，即使是國技館工作人員也不是人人可進。這個製作場便是烤雞肉串生產地。要製作這個雞串，雞肉用獨門醬料沾醬再烤，兩道步驟來回四次，再浸泡醬15分鐘，最後急速冷藏。最重要的是這種「烤雞肉串」是五月夏季賽期限售，一天生產約12萬支，即是全年只有15天可吃，亦因而成為看相撲必吃名物。

日本相撲協會以小雞為吉祥物。(網上圖片) 至於為何看相撲會選上必食「烤雞肉串」？因為雞是日本相撲的吉祥物，日本相撲協會便用小雞為其吉祥物公仔，有說傳統的日本正宗相撲火鍋也只用雞肉(現在的相撲鍋有豬肉丸等其他肉類)。據說因為雞相對於其他四足站立的家畜不同，四腳站立有伏地戰敗的觀感，而雞和人卻一樣雙腳站立。而相撲比賽中只要腳掌以外的身體任何一部份先觸及地面即判為負方，因此雞對於相撲這運動來說顯得非常吉利，亦引伸出食烤雞肉串成為看相撲傳統。



兩腳站的雞，動作與相撲手相似，所以被視為相撲吉祥物。(圖片來自Youtube頻道「李四端的雲端世界」截圖)

據日本《朝日新聞》報道，烤雞肉串乃製造兼販售商「國技館Service」從岩手縣進貨生雞肉後，再塗上秘傳的醬汁來烤製。而1份烤雞肉串為3串正肉（沒有骨頭等的部份）加2串雞肉丸，含稅價為700日圓（約港幣50元）。近幾年，在JR東京站的鐵路便當販賣處也有販售。

東京奧運大會組織委員會曾向國技館Service提出「希望在奧運期間內也務必要販售名物」的請求，並於去年底達成了基本共識。屆時國技館會成為拳擊會場，到時大家可以邊享受雞肉，邊欣賞精彩的拳擊比賽。

新聞來源：朝日新聞中文網