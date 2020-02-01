內地詠春拳手敗戰惹熱議　徐曉冬分析是否有理？

近日內地詠春界又有熱話，曾揚言3秒KO拳王泰臣的「璧華詠春第一人」關龍在自己的拳館接戰來自昆山某拳館的業餘拳擊手太古雷龍，關龍被30秒KO，關龍還要遭揪著頭髮按在地上，這段視頻成為近日武林圈熱話。(比武片段請看下面解構Youtube視頻)

內地的徐曉冬和美國詠春及截拳道教練Jason Korol，均就此戰視頻加以評論。就這些評論，武備志的編輯R也有一些意見。

徐：伸手不收，沒有用重心打拳

首先，徐曉冬就關龍一直伸出雙手擺樁而不縮回，給予嚴厲抨擊，認為這樣會影響肌力爆發。(1)

「任何運動都是肌肉的收縮到展開就是一次運動，因此，肌肉被拉長後立即收縮所產生的肌力遠大於肌肉先被拉長，間隔一段時間之後再收縮所產生的肌力，原因在於，拉長肌肉後快速收縮，由於肌肉達最適收縮初長增加了橫橋的數目，從而增加肌力外 ，還由於快速收縮肌肉出現牽張反射 ，反射性地提高了肌肉力量 ，這就可以理解，為什麼原地下蹲後立即起跳，要比先下蹲間隔一段時間後再跳要跳得更高。」

他以此分析關龍的動作，表示關龍欠缺這個運動物理學知識，一直把手伸直不回收，也不抖動，亦沒穩好重心。他表示「強調一點，收下頜，用步法打拳，用重心打拳，用重心打拳，用重心打拳，重要的事情說三遍。看看這個福清的關龍打拳，不知道有多傻，手伸直和金箍棒一樣直，頭抬和仙鶴一樣高，重心後仰。再看看拳擊的雷龍，重心下壓，收下頜。」

美國武者 Jason Korol：傳統動作是訓練方法

而美國的Jason Korol，則在30日在個人Youtube頻道上傳了拆解視頻，分析關龍戰敗原因，當中有部份和徐曉冬相類分析。

首先，他認為關龍犯了兩大錯誤。第一，過於執著中線，關龍一開始的擺手站樁，雙手太集中中間，但對手可以透過勾拳打擊他兩側，因此Jason建議雙手的擺位應該稍微分開，護著頭兩側。其次，關龍沒有走步，盲守自己的「中線」。Jason表示，應透過步法，改變自己的身位，可以走到對方側身，仍然可以保持自己以中線最短距離攻擊敵人。

他更表示，關龍直立脊椎和頭正，一旦遭到打擊時很容易將頭側開，身體側傾，這樣不但令自己無法有效望到對方接著如何攻擊，最重要是失去重心平衡。

對於守中線，頭正身直等傳統訓練方法，Jason並不否定，但認為這些是訓練方法，並不等同於搏擊中要使用訓練的動作，就好像拳擊的打沙包和跳繩動作不會用在實戰中。他表示，傳統黐手練習在搏擊中看似不適用，但黐手是訓練武者如何快速反應出橋阻檔對手攻勢。

至於頭正身直等馬步站樁，是訓練身體平衡肌力，但並不等於實戰時要用同一個動作接戰。他十分強調要善用步法，改善攻擊位置，使自己有更有效發力。

+ 6 + 5 + 4

雷龍回應

說回這個讓人熱議的比賽。賽後雷龍在接受內地媒體「格鬥小師妹」採訪時也表示，此次和關龍切磋不是踢館，與詠春拳也沒有任何關係，主要就是針對關龍個人而已。因為關龍不僅口出狂言，還把他的照片P的很醜，就是為了教訓關龍而已。

而兩位當事人賽後都展現很好的武德。關龍雖然打輸，但並沒有為自己戰敗而找藉口，說怎麼大意或沒出全力。而雷龍上門邀戰時，也只說了一下比賽規則，並表示打到大家「滿意為止」。而且雷龍還帶了裁判(片中站著那位)，防止自己失控時有人及時叫停，他也建議自己戴拳套，但關龍可以裸拳，但被對方拒絕。賽後雷龍也表達了自己對關龍的敬佩之情，聲稱他「至少是個武者」。

評論的問題

首先，兩個人也打得不怎麼樣，結果不知道為什麼要抽這一個所謂「比賽」、「對打」作評論。很明顯是炒作，簡單來說就是沒有什麼評論價值。(矛盾的是我們叫人「不要炒作」時，就已經在助長此事)

第二，對於徐曉冬的評論，編輯R認為是抓錯了評論點。問題不是「伸出手、不伸出手」，而是在於關龍知不知道伸出手有什麼用途、是不是有效的使用某種技術。用「手伸出來打不出力量」去評論，首先已經是在假設「他想打出有力量的拳」，這忽視了本來他練的武術的拳理中，伸出手是否要達到這個效果。

這就好像評論一個摔跤選手在摔跤比賽中的站姿，不利於踢腳一樣 — 但別人根本就沒想過要踢腳。這一種以A武術的角度，去看所有其他武術的眼光，其實是有問題的。當然，搏擊中有很多應該守的基本原則。只是，搏擊沒有鐵則，所以重點就是如何用、何時用。而如果你不是高手，就應該守基本原則。

不要誤會，這不是認為關龍打得好，相反，他肯定是打得差。但批評他的時候，首先要了解他想幹什麼。而關龍真正的問題，是在於他根本不知道自己在幹什麼。那麼他就很應該守基本原則，例如人不仰後、收下頜等等。

詠春伸出前手的用途，個人未能代為解釋。只是MMA中大量拳手會伸出手，但都是有目的這樣做，例如想盡快抓到對手(Ronda Rousey)、防止對方突進(Conor McGregor)、擾亂對手(空手道的円心 (Enshin))、抓開對方前手(Fedor Emelianenko)、量度距離等等。而關龍只是荒亂、想去擋、「搵嘢隊」。因此，批評這些荒亂動作的技術錯誤沒有意義。

要批評和討論某一武術的技術的話，就該指出「該武術對於這種情況下會有什麼回應」、「這些回應有什麼潛在問題」、「可以引入什麼技術和訓練解決問題」等等，才是有意義的討論，例如過去有關黐手的討論就希望可以做到初步的討論。

(1) https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655959090139004444&wfr=spider&for=pc

資料來自內地武術評論人「龍哥是我偶像」

參考來源：

騰訊新聞

https://new.qq.com/omn/20200120/20200120A058KY00.html